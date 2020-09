KEPLER CHEUVREUX belässt Gea Group auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Gea auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers zählt zu den bevorzugten Werten von Kepler unter den kleinen und mittelgroßen Unternehmen. Ungeachtet des 75-prozentigen Kursanstiegs seit März notiere sie immer noch 40 Prozent unter ihrem Rekordhoch, schrieb Analyst Hans-Joachim Heimbürger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Management habe trotz schwieriger Marktbedingungen mehrere erfolgreiche Quartale in Folge geschafft./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. GEA Group Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de