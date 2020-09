Hier heißt es jetzt, ganz schnell das Geld in Sicherheit zu bringen, denn diese Anlage scheint keineswegs mehr sicher zu sein. BioNTech befindet sich auf einem kontinuierlichen Weg nach unten, der nicht aufzuhalten scheint. Das Mainzer Biotechnologie-Unternehmen sollte sich so langsam etwas einfallen lassen, um wieder nach oben zu kommen und als Pionier auf dem Impfstoffmarkt vorweg zu gehen!

Für BioNTech ist jetzt der Kampf um den letzten Grashalm in der Impfstoffrallye angebrochen und es ist definitiv an der Zeit, die Aktionäre wieder zu begeistern. Wenn es so weitergeht, stehen dem Mainzer Unternehmen von Ugur Sahin extrem schwere Zeiten bevor. Der Impfstoffproduzent, der sich auch mit der Krebsbekämpfung beschäftigt, verliert derzeit enorm viel Vertrauen!

Höchste Zeit also für BioNTech, wieder zu handeln und den Aktionär von sich zu überzeugen. Der momentane Aktienkursverlauf macht allerdings nicht allzu viel Mut. Die Tendenz geht weiter nach unten, wie das derzeitige Minus von 0,52 Prozent und 0,28 Euro beweist. Somit steht nur noch ein Kurswert von 53,40 Euro zu Buche, der auch ganz schnell unter die wichtige Marke von 50 Euro fallen kann!

Fazit: BioNTech ist derzeit trotzdem die wohl größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen.