CREDIT SUISSE belässt Amadeus IT auf 'Underperform'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Amadeus IT von 38,47 auf 42,94 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Eine eingehende Analyse des Firmenkundenverkehrs ergebe kurzfristig massiven Gegenwind für den Buchungssystem-Anbieter, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Effizienzmaßnahmen griffen erst zu einem späteren Zeitpunkt./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 16:28 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2020 / 03:04 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.