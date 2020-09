windeln.de SE: windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE.

windeln.de beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

München, 25. September 2020: Der Vorstand der windeln.de SE ("windeln.de" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 beschlossen, das Grundkapital von derzeit 8.160.245,00 Euro, eingeteilt in 8.160.245 auf den Inhaber lautende Stückaktien, um bis zu 4.080.122,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.080.122 Neuen Aktien, die jeweils einen anteiligen Betrag von 1,00 Euro je Aktie des Grundkapitals darstellen (die "Neuen Aktien"), auf bis zu 12.240.367,00 Euro, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Bezugspreis wurde auf 1,20 Euro je Neuer Aktie festgelegt, so dass der maximale Bruttoerlös der Kapitalmaßnahme bis zu rund 4,9 Mio. Euro beträgt. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 dividendenberechtigt.

Bis zu 2.965.396 Neue Aktien werden im Rahmen eines prospektfreien Bezugsangebots an die Aktionäre der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zu einem Bezugsverhältnis von 2:1 angeboten (die "Bezugsaktien"), d.h. zwei bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung (das "Bezugsangebot"). Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge wurde ausgeschlossen. Ein organisierter Handel mit Bezugsrechten findet nicht statt. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am 29. September 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt am 2. Oktober 2020 (0.00 MESZ) und endet am 16. Oktober 2020 (18.00 Uhr MESZ). Der Nachweisstichtag (Record Date) für die Zuteilung von Bezugsrechten wird voraussichtlich der 1. Oktober 2020 sein.