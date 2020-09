JEFFERIES belässt Axa auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Axa auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Es sei sehr vernünftig vom Versicherer, Absagen von Großveranstaltungen bis März 2021 einzuplanen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einer entsprechenden Gewinnwarnung von Beazley./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2020 / 07:45 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2020 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. AXA Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de