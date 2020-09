Bei Knaus Tabbert sah es eigentlich interessant aus: Eine Branche die gerade im Boom-Modus ist, der Ausgabepreis für die Aktien wurde dennoch nur auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt (unterer Wert der Angebotsspanne von 58,00 bis 75,00 EUR). Angebotsvolumen ungefähr 232 Millionen Euro (4 Mio. Aktien, auch heir wenige rals geplant), was bezogen auf den Emissionspreis einer Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert von insgesamt 602 Millionen Euro entspricht. Bruttoerlös für die Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung beträgt "nur" rund 20,3 Mio.Euro. Der Streubesitz wird voraussichtlich 38,5 % betragen. Altaktionäre machten Kasse - legitim insbesondere da das Unternehmen offensichtlich über genug Kapital verfügt, um den Wachstumskurs fortzusetzen. Die geringe Nachfrage nach Aktien des Freizeitmobilherstellers - zugeteilt an der unteren Grenze der Zeichnungsspanne und nur 4 Mio Stück anstatt der möglichen knapp 5 Mio. Aktien - ließ schon Böses ahnen für die ersten Handelstage: Der Kurs tauchte dann auch unter den Emissionspreis und sah gestern die 54,50 EUR. Hätte schlimmer kommen können. Aber heute - im schwachen Marktumfeld um so beeindruckender - geht es wieder über den Emissionspreis auf aktuell 58,10 EUR (12:48 Uhr). Die Perspektiven stimmen: 2019 machte das Unternehmen mit rund 3.000 Mitarbeitern 780 Mio. EUR Umsatz. Die 20 Mio sollen unter anderem in einer neuen Produktionsstätte in Ungarn investiert werden. Wachstumsraten stimmen und das von Knaus Tabbert bediente Marktsegment passt in die Zeit. Der Emissionspreis lässt Spielraum für zukünftige Kurssteigerungen. An schwächeren Tagen durchaus einen zwietenn Blick wert. Auch wenn hier bestimmt keine extremen Entwicklungen, wie bei Onlineanbietern oder Storyaktien zu erwarten sind - vielleicht in unruhigeren Börsenzeiten die bessere und konservativere Wahl. Ein Unternehmen aus der Old Economy, das sich in einem kräftig wachsenden Markt bewegt: Luxus plus Freizeit sind Themen, die auch in den nächsten Jahren ziehen sollten.

