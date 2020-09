KEPLER CHEUVREUX belässt RHEINMETALL AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 96 Euro belassen. Dass die deutschen Verteidigungsbudgets für 2020 und 2021 erneut angehoben worden seien, sei eine positive Nachricht für den Rüstungskonzern und Autozulieferer, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch in den folgenden Jahren könnten die staatlichen Rüstungsausgaben höher ausfallen als ursprünglich geplant./gl/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Rheinmetall Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de