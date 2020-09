Der Mid-Year Summit 2020 von Tao Beauty & Cosmetics Chamber of Commerce zur Wiederbelebung des Einzelhandels war ein Erfolg

Der „Retail Revival” TBCCC Mid-Year Summit 2020 wurde am 3. September in Shanghai eingeläutet. Der von Tao Beauty & Cosmetics Chamber of Commerce (TBCCC) veranstaltete und exklusiv von Geoskincare betitelte Gipfel ist die größte Veranstaltung des Jahres 2020 für Chinas E-Commerce-Branche im Bereich Schönheit und Kosmetik. TBCCC lud mehrere Zehntausend Omni-Channel-Einzelhändler, Vertreter von mehr als 2.500 globalen Marken und von über 50 führenden MCN-Unternehmen sowie Tausende bekannte Mediengrößen und Vertreter von über 50 Mainstream-Plattformen zur Teilnahme am Summit ein.

