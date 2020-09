DGAP-News: Neovasc, Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges

Neovasc, Inc.: Therapie mit Neovasc Reducer für refraktäre Angina pectoris erreicht Meilenstein mit 300. Patienten in Deutschland



25.09.2020 / 15:47

VANCOUVER, MINNEAPOLIS und FRANKFURT, über NewMediaWire -- Neovasc, Inc. ("Neovasc" oder das "Unternehmen") (NASDAQ, TSX: NVCN), gab heute bekannt, dass der 300. Patient in Deutschland mit dem Neovasc Reducer(TM), einem medizinischen Gerät zur Behandlung von Patienten mit refraktärer Angina pectoris, behandelt wurde.