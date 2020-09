FP Markets wird als weltweit bester Devisenhändler 2020 ausgezeichnet

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) teilt stolz

mit, dass es für das Jahr 2020 als weltweit bester Devisenhändler ausgezeichnet

wurde. Mit den Global Forex Awards 2020 wird Exzellenz in der Finanzbranche

ausgezeichnet, z. B. in Bereichen wie bahnbrechende Technologie, preisgünstiger

Handels- und Kundenservice.



Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde FP Markets für seine Bemühungen,

herausragende Handelsangebote für seine Kunden zu bieten, als weltweit bester

Devisenhändler ausgezeichnet. Außerdem spiegelt die Auszeichnung den Ehrgeiz des

Unternehmens wider, seine Produkte kontinuierlich zu verbessern.





Geschäftsführer Matt Murphie sieht das ähnlich: "Die Auszeichnung als weltweitbester Devisenhändler zum zweiten Mal in Folge ist noch höher einzuschätzen alsdie Auszeichnung im Jahr 2019. Dass wir in dieser Art und Weise geehrt werden,zeigt, dass wir aufgrund unserer branchenführenden engen Spannen und derschnellen Ausführung die beste Anlaufstelle für reibungslose Transaktionen sind.Wir haben immer den größtmöglichen Erfolg im Blick und suchen nachMöglichkeiten, unsere Produkte und Dienstleistungen stetig zu verbessern. Kundenvon FP Markets können sich darauf verlassen, dass sie ihre Transaktionen überdie Nummer 1 unter den weltweiten Devisenhändlern abwickeln.*""Zum 15. Geburtstag des Unternehmens könnten wir uns keine größere Auszeichnungwünschen. Sie ist eine wunderbare Belohnung für das gesamte Unternehmen in einemfür uns alle sehr schwierigen Jahr."FP Markets verfügt mit über 10.000 Handelsinstrumenten für Differenzkontrakte in den Bereichen Devisen, Indizes, Waren, Aktien und Kryptowährungen über eines der größten Angebote derBranche. Auf insgesamt acht Plattformen (darunter MT4, MT5 und Iress) könnenHändler die optimalen Handelskonditionen für ihre Strategie finden. In denletzten 15 Jahren hat FP Markets gelernt, dass konsistent enge Spannen, schnelleAusführung, hochmoderne Plattformen, ein umfassendes Produktangebot understklassiger Kundensupport die wichtigsten Voraussetzungen dafür sind, seriöseHändler für sich zu gewinnen.FP Markets wurde im Mai 2005 gegründet und führte als erster Händler inAustralien Differenzkontrakte über Direct Market Access (DMA) ein. Dieses Modell begünstigteine gerechte und transparente Preisgestaltung und legt den Fokus auf dieoptimale Auftragsausführung für den Kunden. Bei Produkten, für die es einezentrale Vermittlungsstelle gibt, liefert FP Markets weiterhin eineDMA-Preisgestaltung. Bei Produkten ohne zentrale Vermittlungsstelle (z. B.Devisen) bietet FP Markets dank der Preisgestaltung über ElectronicCommunication Network (ECN) engeSpannen.