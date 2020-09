EasySend sammelt 16 Millionen US-Dollar, um Versicherungsgesellschaften und Finanzinstituten die digitale Zukunft ohne Code zu ermöglichen

Tel Aviv, Israel (ots) - Investition ermöglicht Versicherungsgesellschaften,Banken und anderen Finanzinstituten, die Umsetzung und Optimierung digitalerCustomer Journeys mit einer KI-gestützten No-Code-PlattformEasySend, Anbieter einer KI-gestützten No-Code-Plattform, die manuelle Prozessein digitale Customer Journeys verwandelt, gibt heute bekannt, dass nachAbschluss einer von Hanaco geführten und 11 Millionen US-Dollar-schweren Rundeder Serie A, unter Beteiligung von Intel Capital, 16 Millionen US-Dollar anFinanzmitteln aufgebracht werden konnten. Die Investition folgt auf eine zuvornicht bekannt gegebene Seed-Runde der bestehenden Investoren Vertex Ventures undMenora Insurance in Höhe von fünf Millionen US-Dollar. EasySend ist dadurch inder Lage, seine derzeitige Personalstärke in allen Niederlassungen zuverdoppeln, die Produktentwicklung zu optimieren sowie den Kundenstamm in denUSA, Europa und Asien zu erweitern.

Regulierte Branchen wie Versicherungen, Banken und Finanzdienstleistungen sindbezüglich ihrer Vertriebsprozesse und bestehenden Kundendienste nach wie vorstark auf manuelle, papierbasierte Formulare - für Anträge, Police-Ausstellung,Kundeneinbindung, Dokumenteinreichung, Antragsstrecken und Remote Services -angewiesen. Die No-Code-Plattform von EasySend wandelt diese Prozesse indigitale Customer Journeys um. Diese können ohne jegliche Kodierung über eineeinfache Drag-and-Drop-Schnittstelle von Mitarbeitern ohne IT-Fachkenntnisseerstellt, analysiert und optimiert werden. Dadurch werden IT-Abteilungen vonalltäglichen Wartungsaufgaben befreit und Mitarbeiter im gesamten Unternehmenkönnen, mit Fokus auf einen herausragenden digitalen Kundendienst, in nurwenigen Tagen neue digitale Produkte liefern. Auch die Integrationhandelsüblicher CRM-Systeme - etwa von Salesforce - ist über entsprechendeSchnittstellen problemlos möglich.Die Serie-A-Runde des Unternehmens fand inmitten der COVID-19-Pandemie statt -einer turbulenten Zeit, in der sich Unternehmen bewusst geworden sind, dass'Business as usual' hinsichtlich Customer Experience nicht nachhaltig ist. Mehrdenn je sind Finanzdienstleister und Versicherungsgesellschaften heute auf derSuche nach Möglichkeiten, ihre Abläufe schnell und effektiv zu digitalisieren,um der wachsenden Nachfrage ihrer Kunden nach Digitalisierung gerecht zu werden."Die Welt befindet sich im Wandel. COVID-19 zwang traditionelle Unternehmendazu, die digitale Transformation und die digitale Kultur in einem noch niedagewesenen Tempo und Ausmaß anzunehmen", so Tal Daskal, CEO und Mitgründer von