DWS Chart der Woche: Europas und Amerikas Klimaversprechen im Vergleich

Kein Wunder, dass Donald Trump angesichts der ausufernden Waldbrände an der US-Westküste und der relativen Ruhe in Europa so frustriert war. Seine Erklärung war, dass die teilweise in Waldstädten lebenden Europäer mehr Übung hätten und ihre Waldböden regelmäßiger harkten1. Vielmehr scheint es, als seien die Wetterbedingungen in den USA schon länger etwas extremer. Das Ergebnis ist, dass die USA unter den entwickelten Ländern die höchsten Schäden durch extreme Wetterereignisse erleiden.

Nach Daten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) erlebten die USA zwischen 1980 und 2019 263 Wetter- und Klimakatastrophen, welche Schäden in Höhe von insgesamt 1,77 Billionen Dollar verursachten, mehr als dreimal so viel wie in Europa wie man aus unserem "Chart der Woche" entnehmen kann2. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur beliefen sich die wetter- und klimabedingten Verluste für die Europäische Union (EU) zwischen 1980 und 2017 (neueste Daten) "nur" auf 480 Milliarden Dollar3.

Wetterschäden und Klimaneutralität in Europa und den USA