windeln.de hat am Freitag eine Kapitalerhöhung angekündigt. Mit der Ausgabe von rund 4,08 Millionen neuen Aktien würde sich die Zahl der umlaufenden windeln.de-Anteilscheine um 50 Prozent erhöhen. Aktionäre sollen ein Bezugsrecht im Verhältnis 2:1 erhalten. „Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 dividendenberechtigt”, so das Unternehmen in einer Mitteilung am Freitag. Derzeitigen Planungen zufolge soll der ...