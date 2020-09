---------------------------------------------------------------------------

STARK Deutschland seit 2019 Teil der dänischen STARK Gruppe Ein Jahr gemeinsam STARK: Elf Marken, eine Nummer eins

Offenbach am Main, 25. September 2020. STARK Deutschland gehört am 1. Oktober seit einem Jahr zur internationalen STARK Gruppe mit Sitz in Dänemark. In diesem Jahr konnte das Unternehmen trotz Coronavirus-Pandemie seine Position als führender Baustoff-Fachhändler Deutschlands ausbauen. Die elf Vertriebsmarken treten künftig mit einem gemeinsamen Markenzeichen auf.

Seit dem 1. Oktober 2019 gehört STARK Deutschland, zuvor Saint Gobain Building Distribution GmbH Deutschland, zur internationalen STARK Gruppe mit Sitz in Kopenhagen, Dänemark. Die STARK Gruppe fokussiert sich auf den B2B-Markt für Baustoffe. Sie ist international aufgestellt und zugleich nah an den lokalen Anforderungen der Kunden.



STARK Deutschland ist das Dach für elf starke Marken im Baustoff-Fachhandel - ein Netzwerk führender Generalisten und Spezialisten für Baustoffe. Das Unternehmen wächst. Über 5.000 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 2 Mrd. Euro.



Positive Bilanz: Synergien und Innovationen

Die internationale STARK Gruppe und der deutsche Marktführer wollen die Synergieeffekte stärker nutzen. So profitiert der deutsche Baustoff-Fachhändler unter anderem von der Kompetenz der Nordeuropäer im Bereich Holz. Die STARK Gruppe lernt von den Deutschen im Bereich Fliese dazu.



"Unsere Zugehörigkeit zur STARK Gruppe eröffnet uns neue Spielräume, die Zukunft der Branche mitzugestalten", erklärt Kåre O. Malo, CEO von STARK Deutschland. Zukunftsthemen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung geht der deutsche Marktführer zusammen mit der STARK Gruppe an. Mit dem Anspruch "Wir sind Zukunftsbauer" will STARK Deutschland in diesen Feldern Standards setzen und Innovationen vorantreiben, zum Beispiel in der Gestaltung digitaler Plattformen und der Förderung von Materialkreisläufen.