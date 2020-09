GovTech Summit 2020 kündigt Weltklasse-Keynote-Speaker an

Tony Blair, Amélie de Montchalin, Matt Hancock, Jens Spahn, Nikolai Astrup und Cédric O sprechen über das COVID-19-Thema „Von der Krise in den Wiederaufschwung"

LONDON, 25. September 2020 /PRNewswire/ -- Der GovTech Summit (29. September) wird 2020 erstmals in ganz neuem Format, nämlich vollständig virtuell, stattfinden. Das Thema „From Crisis to Recovery" („Von der Krise in den Wiederaufschwung") bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich die Zukunft der öffentlichen Dienste nach der Pandemie vorzustellen und zu erfahren, wie die Technologie die Arbeitsweise der Regierungen verändern wird, insbesondere angesichts der weltweiten Krise.