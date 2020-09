Fünf Schlüsselfaktoren für eine zukunftsorientierte digitale Transformation von Energieunternehmen

– IDC und Huawei haben gemeinsam dieses White Paper für die Elektrizitätsbranche veröffentlicht

SHANGHAI, China, 25. Sept. 2020 /PRNewswire/ – Auf der HUAWEI CONNECT 2020 haben IDC und Huawei gemeinsam ein White Paper für die Elektrizitätsbranche veröffentlicht – Building the Future-Ready Power Enterprise: Road to a Successful Digital Transformation.

In dem White Paper stellt IDC eine Methodik für die Transformation von Energieunternehmen vor. Diese Methodik unterstützt die digitale Transformationsmethodik von Huawei und stimmt mit ihr überein. Beide Unternehmen verfolgen einen ähnlichen Ansatz mit Frameworks und Blue Prints, die Organisationen dabei helfen, bei der digitalen Transformation Prioritäten zu setzen und ihre Agenda festzulegen. So werden Energieunternehmen in die Lage versetzt, einen geschäftlichen Mehrwert zu erzielen.