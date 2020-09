Starke Halbjahreszahlen – der Büroimmobilien-Spezialist publity AG und dessen Tochtergesellschaft PREOS Real Estate GmbH (künftig: PREOS Global Office Real Estate &Technology AG) haben im ersten Halbjahr 2020 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und dabei deutliche Gewinne erzielt. Beide Unternehmen planen im vierten Quartal des Jahres weitere Kapitalmarkt-Transaktionen – publity strebt dabei die Emission Blockchain-basierter Token an, PREOS plant die Begebung einer Unternehmensanleihe. Zudem könnte es auch ein Wechsel an der Unternehmensspitze geben, so wurde in dieser Woche bekannt, dass Thomas Olek (bisher CEO der Muttergesellschaft publity) womöglich zum 1. Januar 2021 die Position des CEOs der PREOS übernehmen könnte. Sollte dies so kommen, würde Thomas Olek seine Position als Vorstandsvorsitzender der publity AG nach eigenen Angaben zum 31. Dezember 2020 niederlegen.

Wachstumskapital – die FCR Immobilien AG hat für den weiteren Ausbau ihres Immobilienportfolios eine Kapitalerhöhung beschlossen. So soll der FCR-Immobilienbestand von derzeit über 300 Mio. Euro um weitere rd. 160 Mio. Euro in 2021 ausgebaut werden. Zudem hat die FCR Immobilien AG in dieser Woche eine Prognose für das Corona-Jahr 2020 abgegeben und rechnet mit einem Ergebnis vor Steuern (EBT) in Höhe von 11,1 Mio. Euro. Die Ekosem-Agrar AG hat im ersten Halbjahr 2020 sowohl ihren Umsatz als auch ihr operatives Ergebnis deutlich steigern können, muss den Ausblick für das Gesamtjahr aufgrund der Auswirkungen der Corona-Krise aber etwas nach unten korrigieren, so geht das Management für das Geschäftsjahr 2020 von einem Umsatz in Höhe von 480 Mio. Euro bis 500 Mio. Euro, einem EBITDA von 165 Mio. Euro bis 185 Mio. Euro und einem EBIT von 85 Mio. Euro bis 105 Mio. Euro aus.

In einem aktuellen Anleihen-Barometer wird die 6,00%-Anleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) von den Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG trotz drastischer Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Veranstaltungsbranche weiterhin mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Analysten begründen diese Entscheidung mit den diversifizierten Geschäftsfeldern der DEAG, dem Fokus auf das margenreiche Geschäft sowie dem exzellentem Risikomanagement des Unternehmens in der Corona-Krise. Die im Oktober 2018 emittierte Unternehmensanleihe der DEAG Deutsche Entertainment AG (WKN A2NBF2) hat ein platziertes Anleihe-Volumen von 25 Mio. Euro und wird jährlich mit 6,00% verzinst. Der von der KFM initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat in dieser Woche die neue 4,25%-Anleihe der Karlsberg Brauerei GmbH (WKN A254UR) in sein Portfolio aufgenommen und zugleich die vom FONDS ebenfalls gezeichnete neue 6,75%-Anleihe der Coreo AG rückabgewickelt, da dasFrankfurter Immobilien-Unternehmen seine Anleihe-Emission abgesagt hatte.

Hinweis: Unterdessen wurde das KFM-Scoring-Modell der KFM Deutsche Mittelstand AG vom DDW (Die Deutsche Wirtschaft) für den Publikumspreis „Innovator des Jahres“ nominiert. Wer für die KFM Deutsche Mittelstand AG und ihr innovatives Analyse-Tool abstimmen möchte, kann dies über folgenden Link tun: https://die-deutsche-wirtschaft.de/voting2020/

Die Dürr AG hat eine in 2026 fällige Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio. Euro aufgelegt. Die Wandelanleihe hat eine Stückelung von 100.000 € und wird in circa 4,1 Millionen neue und/oder bestehende nennbetragslose Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein. Der Kupon soll zwischen 0,25 % und 0,75 % pro Jahr liegen. Die Aves One AG verzeichnet trotz der COVID-19 Pandemie im ersten Halbjahr 2020 weiterhin steigende Umsätze und ein stabiles EBITDA. Nach Angaben des Rail-Unternehmens stieg der Umsatz aus dem operativen Geschäft auf ca. 60,2 Mio. Euro und das EBITDA leicht auf 42,2 Mio. Euro. Auch die DF Deutsche Forfait AG hat ihre Geschäftszahlen im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert. So stieg das Geschäftsvolumen um 95% auf insgesamt 88,1 Mio. Euro und das Konzernergebnis auf 1,2 Mio. Euro (Vj.: -0,1 Mio. Euro). Die Eyemaxx Real Estate AG startet in Wien ein neues Wohn- und Büroimmobilienprojekt. Der entsprechende Kaufvertrag für ein bestehendes Bürogebäude ist in dieser Woche unterzeichnet worden, der Baubeginn ist für das vierte Quartal 2021 vorgesehen. Die Nordex Group hat im dritten Quartal des Jahres neue Aufträge über 227 MW aus Europa erhalten. Hauptabsatzmarkt war dabei Deutschland mit 86 MW, gefolgt von den Niederlanden mit knapp 70 MW, sowie Frankreich mit 42 MW und Belgien mit 29 MW.

Hier finden Sie die wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW39 – 2020 noch einmal im Überblick:

