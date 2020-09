Über die letzten Handelswochen hat sich bei Baumwolle eine überaus spannende charttechnische Konstellation eingestellt. Im Fokus steht hierbei die aus unserer Sicht derzeit zentrale Widerstandszone. Diese konnte zwar noch nicht signifikant überwunden werden, doch gleichzeitig blieben Rücksetzer begrenzt. Baut sich hier womöglich Druck auf?

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Baumwolle hieß es am 26.08. unter anderem „[…] Das Aufwärtspotential beschränkte sich wie erwartet zunächst auf den Bereich von 0,65 / 0,67 US-Dollar, wobei sich bereits die 0,65 US-Dollar als hartnäckiger Widerstand erwiesen bzw. immer noch erweisen. Nach einem Rücksetzer auf 0,60 US-Dollar läuft Baumwolle diesen Bereich nun erneut an. Aus charttechnischer Sicht gilt: Baumwolle muss über die Zone 0,65 / 0,67 US-Dollar, um seinen Weg auf der Oberseite fortsetzen zu können. Gelingt dieses, könnte durchaus der Bereich 0,70 US-Dollar (Januar-Hoch) ins Blickfeld geraten. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn es Baumwolle auf der Unterseite gelingen würde, etwaige Rücksetzer auf 0,60 US-Dollar begrenzen zu können. In der aktuellen Konstellation ist ein Rücksetzer unter die 0,57 US-Dollar tunlichst zu vermeiden. Tritt dieser Fall ein, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.[…]“.

In der Folgezeit unternahm Baumwolle noch einmal den Versuch, den Bereich 0,65 / 0,67 US-Dollar aufzubrechen. Ein durchschlagender Erfolg wollte sich jedoch nicht einstellen. Insofern bleibt die Aufgabenstellung unverändert. Baumwolle muss über die Zone 0,65 / 0,67 US-Dollar, um sich den Weg in den Bereich von 0,70 US-Dollar zu ebnen… Die Chancen hierfür stehen nicht so schlecht… Zuletzt blieben Rücksetzer eng begrenzt, was wiederum ein Indiz für einen gewissen Kaufdruck sein könnte…

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der aktuelle, vom US-Agrarministerium (USDA) veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für September im Fokus. Entsprechend der Lage gab es hier durchaus einige, leicht positive Aspekte, doch das große Signal lieferte der Bericht nicht...

Kurzum: Die Spannung steigt. Die Zone 0,65 / 0,67 US-Dollar muss übersprungen werden, um ein frisches Kaufsignal zu generieren. Rücksetzer bleiben nun auf 0,60 US-Dollar, idealerweise auf 0,62 US-Dollar, begrenzt, um den Druck auf den Widerstandsbereich aufrechtzuerhalten…