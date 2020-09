3 Aktien, die alle anderen hassen (ich aber liebe)

Der Aktienmarkt hat sich deutlich erholt, seit die COVID-19-Pandemie die US-Wirtschaft im März lahmgelegt hat. Tatsächlich ist der S&P 500 trotz eines Einbruchs um etwa 40 % an seinem Tiefpunkt in diesem Jahr sogar um 2,5 % gestiegen.

Ikonische Vermögenswerte mit einem Rabatt

Einer der am schlechtesten abschneidenden Real Estate Investment Trusts (REITs) auf dem gesamten Aktienmarkt war in diesem Jahr der REIT Empire State Realty Trust (WKN: A1W6FF) mit Sitz in New York City. Neben dem Empire State Building besitzt das Unternehmen ein Portfolio, das hauptsächlich Büroimmobilien in der Stadt New York umfasst.

Es ist nicht schwer nachzuvollziehen, warum das Unternehmen eine unterdurchschnittliche Performance erzielt hat. Die Büroimmobilien in New York City hatten schon vor der Pandemie mit einem Überangebot und den Auswirkungen der Grundsteuerreform zu kämpfen. Die Kämpfe von Coworking-Bürounternehmen wie WeWork (denen Empire State nicht ausgesetzt ist) trugen zu den Sorgen der Investoren bei.

New York war Anfang dieses Jahres das US-Epizentrum der Pandemie. Viele städtische Büromieter lassen ihre Mitarbeiter immer noch aus der Ferne arbeiten. Und viele Experten gehen davon aus, dass es nach der Pandemie massenhaft Leerstände in Bürogebäuden geben wird. Erschwerend kommt hinzu, dass das Unternehmen gerade eine mehrjährige Renovierung des Empire State Building Observatoriums abgeschlossen hatte. Und das bevor die Pandemie das Unternehmen zwang, dieses zu schließen – da kann man nur von schlechtem Timing sprechen.

Ich glaube jedoch, dass die Befürchtungen in Bezug auf Büroimmobilien übertrieben sind, insbesondere in New York City. Facebook (WKN: A1JWVX) hat gerade einen Mietvertrag über 730.000 Quadratfuß Bürofläche in Manhattan unterzeichnet. Und auch andere Unternehmen erweitern aktiv ihren physischen Fußabdruck in den Städten. Jüngste Umfragen haben gezeigt, dass die meisten Menschen vor Ort in Büros arbeiten wollen, zumindest auf Teilzeitbasis. Es gibt keine Aktie, von der ich während der Pandemie mehr Anteile erworben habe als vom Empire State Realty Trust. Meiner Meinung nach wird sie einer glänzenden Zukunft entgegenstehen, wenn die Pandemie erst einmal hinter uns liegt.