Gold und Goldaktien werden immer attraktiver. Weil der Goldpreis in den vergangenen Monaten stark angestiegen ist, musste man als Börsianer tief in die Tasche greifen um sich Gold zu leisten. Seit ein paar Wochen ändert sich allerdings die Situation und der Goldkurs konsolidiert. Das Video zeigt, ob sich Gold nun in einen Abwärtstrend begeben kann oder der niedrige Goldpreis eine verbesserte Einstiegschance sein wird. Außerdem zeigt das Video drei attraktive Goldaktien, die besonders von einem steigenden Goldkurs profitieren würden.

Hier zum Analysevideo klicken

