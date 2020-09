Steht die Adyen Aktie vor einer charttechnischen Topbildung? In den letzten Tagen hat die Kursrallye am neuen Allzeithoch bei 1.616 Euro gestoppt, seit vier Tagen bewegen sich die Tageshochs beim Aktienkurs des Payment-Dienstleisters in der Zone zwischen 1.590,50 Euro und 1.611/1.616 Euro. Ein erster Schwung nach unten endete am Donnerstag bei 1.506,50 Euro - ein Pullback an die jüngst erst überschrittene Widerstandszone unterhalb ...