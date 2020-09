Minen - First Majestic Silver (NYSE: AG ) First Majestic hat als erste Aktie unseren Zielbereich für einen möglichen Long Einstieg erreicht. Wenn es sich hier um die Welle 4 handeln soll und wir nun erneut nach Norden aufbrechen wollen. Dann muss die Aktie bereits jetzt anfangen, ordentlich Gas zu geben. Unter $12.36 wollen wir den Titel nicht mehr sehen, sonst wird es sehr schwierig an einer nachhaltigen Aufwärtsbewegung festzuhalten.





In Anbetracht des noch offenen Abwärtspotentials bei Silber, wird das ein enges Höschen werden. Die weiteren Titel, sowie GDX (NYSE:GDX) und GDXJ (NYSE:GDXJ) nähern sich ebenfalls den Zielbereichen. Wir bleiben hier in Summe bei unserer Einschätzung, diese Korrektur ist der Härtetest für diesen Sektor. Scheitern wir daran, sind wir zurück im Abwärtstrend. Neue Jahreshochs, oder ein Ausbruch über die 2016er Hochs, wäre dann erstmal wieder passe.



Wir werden uns nun also auf beide Szenarien vorbeiten. Wenn wir durchstarten folgen mehrere LONG Positionen in den Minenwerten als auch den Metallen.

Sollte der in Gelb hinterlegte Zilebereich durchstoßen werden, bedeutet das wir stehen vor starken abverkäufen die dann für Short Trades genutzt werden können.

