Nach anfänglichen Versuchen den Abwärtstrend, der mittlerweile bei 3200 Punkten verläuft, zu durchbrechen, wurde der NM von einer an Ausverkauf erinnernden Stimmung an der US-High-Tech-Börse Nasdaq wieder nach unten gezogen. Am Dienstag schloß er dann bei 3061 Punkten, nachdem er im Intraday-Handel schon 3029 erreicht hatte. Nach mehreren Hinweisen auf ein solches Szenario sollte man jetzt immer noch eine Cash-Quote von 50% haben, um an einem neuerlichen Paniktag zuschlagen zu können. Mögliche Einstiegswerte wären dann: Mobilcom, Intertainment, Kinowelt, Medion, mb Software, Jumptec und 1&1.

Management Data AG (WKN:622130), Sendesysteme für die Medienbranche, Erstnotiz: 22.6.99, BB: 13.-18.6.99, BB-S: 16-19 Euro, Konsortium: M.M.Warburg & Co., NordLB, Vereins- und Westbank, Hamburger Sparkasse, EV: 1,22 Mill. Aktien; enwickelt und vertreibt digitale Sendesysteme für Medienbranche, MD will insgesamt in nächster Zeit neun europäische Niederlassungen aufbauen, auch in USA und Asien geplant, kaum vergleicbare Firmen, ist weltweit eins von zehn Unternehmen, mit denen Sun Microsystems strategisch kooperiert, Marktführer, Umsatzentwicklung im dreistelligen Millionenbereich

TePla (WKN:746100), Plasmasysteme/Lasermeßgeräte, EN: 21.6.99, BB: 15.-17.6.99, BB-S: 8,75-10,25 Euro, Konsortium: DG Bank, Commerzbank, net.IPO, EV: 2 MIll. Stück; Jenoptik-Tochter, entwickelt Plasmasysteme und Lasermeßgeräte, 60% der Umsätze bereits im Ausland, trotzdem will man weiter in Nordamerika wachsen (nur 2% derzeit), in interesaanten High-End-Nischen-Segment tätig, 2000er KGV 30, auch für konservative Anleger geeignet, Kurse um Emissionspreis zum Kauf nutzen

Segmentwechsel: Cor AG (WKN:508320), Software für Lebensversicherungen, EN: 22.6., BB: 14.-16.6.99, BB-S: Festpreis bei 34 euro, Kosnortium: Berliner Effektenbank (F), LB Baden-Württemberg, Bankhaus Lampe, EV: 248500 Aktien; seit Juli vergangenen Jahres im Freiverkehr notiert, bietet Software und Dienstleistungen für Lebensversicherungen an, SAP plant Cor-Software in ihre Produkte zu integrieren, 2000er KGV bereits bei 100, geringe Marktkapitalisierung

CHART DER WOCHE: Medion

Medion (WKN:660500) ist eine technisch starke Aktie, die ein überzeugendes Defensivverhalten aufweist und dadurch unweit ihres Allzeithochs notiert. Das Unternehmen konnte in den letzten fünf Jahren Umsatz und Ertrag jeweils um über 50% steigern. Medion übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette von der Produktidee über die Beratung der Handelsunternehmen bis hin zur Nachbetreueng des Endverbrauchers. Microsoft, Intel und HP ersclossen sich durch Medion neue Absatzwege. Die Risiken des klassischen Großhandels entfallen. Zudem hat man keinerlei Lagerrisiko. Demnächst will man in den Telekommunikations- und Internetsektor vorstoßen. Das sich daraus ergebende Ertragspotential ist gigantisch. Auch in den vergangenen katastrophalen Wochen für den NM-Index war Medion ein Fels in der Brandung und wird nach Beendigung der Konsolidierung am NM mit einem überproportionalem Kursanstieg aufwarten. Das derzeitige Niveau sollte daher konsequent zu einem Positionsaufbau genutzt werden.

Die nächsten Aktiensplits am NM (im Juni): Aixtron, DEAG (21.6.), Edel Music (21.6.), Hunzinger (Ende Juni), Kinowelt (Ende Juni), SER Systeme (21.-25.6.),

NMI-MUSTERDEPOT

Bintec (WKN:516100) wurde bei 30 Euro-Stopkurs zu 28 Euro aus dem Depot entfernt; noch im Depot: EM.TV (WKN:568480), Intershop (WKN:622700), Lintec (WKN:648600), ADVA (WKN:510300); Depotentwicklung seit 6.4.1998: +244,8%; seit 1.1.99: +30,9%