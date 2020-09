Börse Daily am Sonntag mit DAX, RWE, E.ON, HelloFresh, Amazon, Paypal, Intel, Bank of America, Soja

die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Beim Brexit scheint es aber ein stetiges Sterben der Hoffnung zu sein. So ist der Austritt Großbritanniens zwar bereits erfolgt. Die Schonfrist, in der die Austrittsbedingungen ausgehandelt werden sollen, endet nun aber Ende des Jahres. Doch eine Einigung müsste schon viel früher getroffen werden, da diese von den einzelnen EU-Staaten noch abgesegnet werden muss.

Während sich Großbritannien nach der Finanzkrise zunächst geradezu als Musterschüler präsentierte, haben die EU-Wachstumsraten die des Inselstaates seit dem beschlossenen Austritt aus der Union deutlich überholt. Und nicht nur das! So stehen die Briten seitdem geradezu als Konjunkturschlusslicht da. Dies hat einerseits natürlich mit dem Brexit und damit auch in besonderer Weise mit Johnson zu tun.

Daneben hinterlässt auch das desaströse Krisenmanagement bei der Corona-Pandemie Spuren im konjunkturellen Verlauf. Trotz zunehmendem Zeitdruck: ein großer Schritt zurück! Auch bei den Austrittsverhandlungen scheint Johnsons oberste Priorität nicht das Wohl der Briten zu sein. So hat er sich unlängst so geäußert, bereits beschlossene Eckdaten durch ein Gesetz wieder rückgängig zu machen.

Die EU kündigte für diesen Fall rechtliche Schritte an. So wird eine Einigung immer unwahrscheinlicher, was sich auch am Kurs des britischen Pfunds ablesen lässt. Dieses hatte nach der Äußerung Boris Johnsons in Bezug auf ein mögliches Gesetz bereits deutlich nachgegeben. Je wahrscheinlicher nun der ungeordnete Austritt wird, desto mehr dürfte auch das Pfund unter diesen Brexit-Debakel leiden.

