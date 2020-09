Mit 5 Prozent Wochenminus gehörte der DAX zu den schwächsten Indizes im Wochenvergleich. Von diesem Abwärtstrend konnte sich vor allem der Nasdaq am Freitag befreien. Wie könnte sich dies auf unseren DAX auswirken?

Die Handelswoche startete bereits sehr schwach. Mehr als 4 Prozent verlor der DAX am Montag, bevor er sich an den Folgetagen etwas stabilisieren konnte. Doch diese Tiefs fielen dann am Freitag noch einmal. So blieb eine rote Börsenwoche von rund 5 Prozent zurück.