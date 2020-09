Biontech – Vorbild Moderna?

Liebe Leser, erinnern Sie sich an die Warnungen bzgl. Biontech? Als die Aktie im Hype war haben wir jeweils vor merklichen Rückschlägen gewarnt. Natürlich, denn Sentiment bestimmt am Markt. Der Kurs fiel dann auch in sich zusammen, mehr als 30% ging es abwärts. Nun aber springen Corona-Titel wieder an. Seit 10 Tagen haben wir im Börsendienst Delivery, Hello Fresh, Westwing, Home24 oder Moderna betont. Moderna könnte Vorbild sein für Biontech. Was sonst noch los ist - 40 Tage sind es bis zur Wahl – was macht der Markt, worauf muss man achten, wie sind die Perspektiven, was macht die Vola - Thema in unserem Talk bei n-tv. Schönes Wochenende Euch allen in unserem Börsendienst und natürlich auch allen Gast-Zuschauern;-)