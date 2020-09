„Spirit of Wipro“-Lauf bringt Tausende von Teilnehmern weltweit zusammen

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, organisierte heute die 15. Ausgabe des „Spirit of Wipro“-Laufs (SOW-Lauf) mit Tausenden von Teilnehmern aus 35 Ländern, die separat, aber im Geiste miteinander laufen, zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl.

Der SOW-Lauf ist eine jährliche, globale Tradition bei Wipro und findet seit der Gründung des Unternehmens jedes Jahr statt. Auch in diesem Jahr wurde der Lauf trotz der pandemiebedingten Einschränkungen planmäßig veranstaltet. Die Läufer hielten sich während ihrer Teilnahme an der Veranstaltung strikt an die lokalen COVID-19-Richtlinien und Sicherheitsprotokolle in den verschiedenen Ländern.

Thierry Delaporte, Chief Executive Officer und Managing Director von Wipro Limited, kommentierte den Lauf mit den Worten: „Wir treten auf eine neue Art und Weise miteinander in Verbindung – wir treffen uns mit Hilfe der Technologie und nicht persönlich. Aber der „Spirit of Wipro“-Lauf steht immer noch für alles, wofür er seit Beginn an steht: unsere Leidenschaft für den Erfolg unserer Kunden, Respekt für andere, globale Verantwortung und unerschütterliche Integrität.“

Saurabh Govil, Präsident und Chief Human Resources Officer von Wipro Limited sagte: „Trotz der veränderten Umstände bleibt die Tradition weiterhin bestehen, unser Zweck bleibt unverändert. Der Lauf ist ein Beleg für den Geist der Zusammengehörigkeit der Wiproiten in diesen außergewöhnlichen Zeiten und eine Würdigung all dessen, wofür wir stehen. Wir erwarten, dass der Erlös aus dem Lauf den Gemeinden zugute kommt, in denen wir tätig sind.“

Jedes Jahr werden die Einnahmen aus dem SOW-Lauf für soziale Zwecke verwendet, die von den Standorten weltweit bestimmt werden. Die von den Läufern gesammelten Gelder werden zu 100 % von Wipro Limited verdoppelt und von Wipro Cares, der Abteilung für Gemeinschaftsinitiativen von Wipro Limited, eingesetzt. In den Vereinigten Staaten, wo Wipro eine beachtliche Präsenz aufweist, werden die Mittel zur Unterstützung von Bildungsprogrammen in benachteiligten Gemeinden eingesetzt.