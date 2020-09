Stanley Black & Decker (SWK): Einstiegssignal am Montag?

Stanley Black & Decker ist spezialisiert auf Werkzeuge und Sicherheitstechnik. Bei den letzten Quartalszahlen meldete man einen Gewinnzuwachs.

https://ratgebergeld.at/blog/stanley-black-decker-swk-einstiegssignal- ...Rücksetzer zum Ausbruchsniveau bietet sich an für Long-Einstieg. Stanley Black & Decker (SWK) - wegen Dividenden auch für langfristige Investoren interessant..