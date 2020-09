Nach dem Rückfall des Goldpreises auf ein acht Wochen Tief, glauben Analysten, dass er schon sehr bald wieder die 2.000,- USD-Marke erklimmen wird.

wir können auf eine ereignisreiche Woche zurückblicken, die neue Chancen eröffnet. So sehen es auch die Gold-Experten der Citigroup die sogar davon ausgehen, dass der Goldpreis noch in diesem Jahr weitere Allzeithochs anstreben wird! Als Grund dafür führen sie das noch nicht eingepreist Risiko der US-Präsidentschaftswahlen an, was die Edelmetalle wieder deutlich steigen lassen soll.

Und die Begründung dafür klingt sogar plausibel. Denn die Unsicherheiten in Bezug auf die US-Wahl, die übrigens am 3. November stattfindet, sind nicht zu leugnen. Was ist, wenn das Ergebnis nicht anerkannt und deshalb angefochten wird, oder es Ungereimtheiten beim Wahlablauf oder der Stimmenauszählung gibt? Sowas ist ja mittlerweile alles denkbar.

Zuletzt spitzte sich zudem die Lage noch durch die Ernennung einer neuen ‚Supreme Court‘-Richterin als Nachfolgerin für die kürzlich verstorbene Ruth Bader Ginsburg zu, was für noch deutlich größere Spannungen zwischen den Demokraten und Republikanern führte, und sogar die Diskussionen um das wichtige, zweite Konjunkturpaket in den Hintergrund treten ließ!

Alleine die Unsicherheiten um die Wahl könnte nach Ansicht der Citigroup-Analysten im vierten Quartal DER „außerordentliche Impulsgeber“ für Gold werden. Aber auch aufgrund des Niedrigzinsumfelds zeigen sich die Analysten der Großbank sehr positiv für Gold. Diese Ausgangslage gebe begründeten Anlass zur Annahme, dass sich die Edelmetalle, erst wenn überhaupt, in der Mitte des aktuellen Bullenmarktes befinden, so die Analysten abschließend!

Bei den Aussichten scheint ein Blick auf gute Rohstoffunternehmen unausweichlich. Deshalb haben wir im Folgenden die wichtigen Nachrichten und Unternehmensnews der vergangenen Woche noch einmal zusammengefasst!

Wasserstoff ist ein Schlüsselwort der Zukunft

Batteriemetalle werden in der Zukunft immer wichtiger. Neben Zink, Nickel und Kupfer gehören auch Platin und Palladium zu den Rohstoffen für die Mobilität.

Gold gegen Währungsschwäche

Beim Schutz gegen schwächelnde Währungen kann Gold auf eine sehr lange Erfolgsgeschichte blicken.

KAUF-ALARM!

Story gewinnt an Fahrt! Bohrkerne im Prüflabor! Folgt schon nächste Woche ein Volltreffer mit Kursexplosion?

Die derzeitige Dollarschwäche bremst die Edelmetalle etwas aus. Allerdings war eine Korrektur auch mehr als überfällig und ergibt neue Einstiegs-Chancen! Angesichts fragiler Aktienmärkte und steigender Corona-Neuinfektionen wird das Interesse am Krisen- Vermögens- und Inflationsschutzmittel Gold weiter zunehmen, und nicht abnehmen. Wir rechnen damit, dass wir das Korrekturtief im Gold schon sehr bald gesehen haben und neue Höchststände bei Gold, Silber und den Minenaktien Ihr Depot zum Glänzen bringen!

MEGA-Wachstum im Eiltempo!

Bohrerfolge lassen Liegenschaft deutlich wachsen!

Auch wenn in Deutschland die Atomkraft dem Tode geweiht ist, setzten andere Länder vermehrt auf diese Energiequelle! Ende 2019 gab es weltweit 449 aktive Atommeiler mit einer Kapazität von rund 401.000 Megawatt! Dieser Wert war nie höher! Profitieren von dieser Entwicklung werden Spitzenexplorer!

DOPING für Ihr DEPOT

Diese Firma übertrifft schon jetzt alle Erwartungen! Startschuss für neue Kurs-Rallye!

Was wahrscheinlich die wenigsten wissen, ist dass der Uranpreis ebenfalls rund 25 % zugelegt hat, und wahrscheinlich nicht so korrekturanfällig ist wie der Technologieindex ist! Deshalb gehört in dem immer schwierigeren Gesamtmarktumfeld dieser Sektor mit in den Vermögensmix eines weitsichtigen Investors!

Minenbranche wird aufgemischt!

Hochgradige Füllbohrungen bestätigen abermals die Werthaltigkeit der Spitzenliegenschaft!

Mit Gehalten von 210 g/t Gold und 167 g/t Silber ging es gleich bei den ersten Bohrungen innerhalb der ‚South‘-Zone zu!

Daumen hoch für Lizenz- und Streaming-Gesellschaften

Viele Experten glauben, dass Gold-Lizenz-und Streaming-Unternehmen gegenüber herkömmlichen Goldgesellschaften Vorteile besitzen.

Indisches Tempelgold gegen Covid-19

Indien besitzt riesige Reserven an Tempelgold. Jetzt gibt es Notfallpläne, um das Gold in den schwierigen Zeiten zu verpfänden.

Gold und Silber für kluge Rechner

Edelmetalle sind beliebt, denn sie steigen mit der Inflation und sie verlieren über die Zeit nicht an Wert so wie das Fiatgeld. Auch ein Nicht-Mathematiker erkennt das.

Produktion gesichert!

Minenleben bei hervorragender Produktionsentwicklung verlängert!

Frischer Nachschub für die Verarbeitungsanlage und eine verlängerte Minenlaufzeit ist für jedes Rohstoffunternehmen oberstes Ziel, für den wirtschaftlichen Fortbestand.

Eine gute Kombination: Gold, Nickel und Kobalt

Zu den Rohstoffen, die eine besondere Aufmerksamkeit verdienen, gehört neben Gold auch Kobalt oder Nickel.

Zink – vielleicht bald ein Batterierohstoff

Zink ist nicht nur ein wichtiger Stoff, um vor Rost zu schützen, sondern könnte vielleicht auch in einer neuen Art von Batterien verbaut werden.

Goldminenaktien sollte man haben – aber die richtigen

Ist die Nachfrage nach Gold hoch, so zeigt dies, dass das Vertrauen der Anleger in die Fiat-Währungen schwindet. Gerade auch der US-Notenbank kann die starke Konkurrenz des Goldes nicht gefallen. So sieht es beispielsweise Chris Powell von der Organisation Gold Anti-Trust Action Committee.

Rohstoffe aus dem Weltraum – Galaktische Bestrebungen

Die NASA beabsichtigt Mondfelsen zu kaufen und sucht Unternehmen, die Abbaureisen in das Weltall durchführen. Angebote werden bereits eingeholt. Bei den Reisen zum Mond sollen Proben gesammelt werden. So soll ein Präzedenzfall für den Bergbau auf der Mondoberfläche geschaffen werden.

Endeavour Silver-Victoria Gold

Personalveränderung und Auftragsvergabe sowie Änderungen der Aktienstruktur

Endeavour Silver freut sich über den Neuzugang des Bergbauveteran Don Gray und vergibt den Auftrag für die Machbarkeitsstudie seines wichtigen ‚Terronera‘-Projekts. Geringfügige Veränderungen, in der Aktienstruktur, gibt es bei Victoria Gold!

