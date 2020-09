Bürgerliche Rechte bei Teilwahlen des französischen Senats vorn

PARIS (dpa-AFX) - Bei der Teilwahl des französischen Senats zeichnet sich ein Erfolg für die Grünen ab. Die bürgerliche Rechte habe ihre Position außerdem festigen können, berichteten französische Medien am Sonntagabend unter Berufung auf Teilergebnisse. Man werde wohl wieder eine grüne Fraktion bilden können, erklärte die grüne Senatorin Esther Benbassa optimistisch.

In Frankreich wurde der Senat - das Oberhaus des Parlaments - am Sonntag etwa zur Hälfte neu gewählt. Die Senatorinnen und Senatoren wurden in indirekter Wahl von rund 87 000 Kommunal- und Regionalpolitikern bestimmt. Der Senat setzt sich aus 348 Mitgliedern zusammen, die für sechs Jahre gewählt werden. Alle drei Jahre wird etwa die Hälfte der Sitze neu besetzt.