BREMEN (dpa-AFX) - 'Weser-Kurier' zu den Stichwahlen in Nordrhein-Westfalen:

Die "Herzkammer der Sozialdemokratie" weiter von einem SPD-Mann regiert. Das größte anzunehmende Desaster ist der Partei in den Stichwahlen erspart geblieben. Auch in anderen Städten - wie Gelsenkirchen - setzten sich Sozialdemokraten durch. Daran ändert auch der Verlust des Oberbürgermeister-Postens in Düsseldorf nichts. Die Landeshauptstadt mit ihrem hohen Anteil an bürgerlichen und besserverdienenden Wählern ist lange schon keine SPD-Bastion mehr. Die Wahlempfehlungen der Grünen, die oft den CDU-Kandidaten galten, können nicht überraschen. Tief im Inneren sind sie eine konservative Partei./yyzz/DP/zb