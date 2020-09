Huawei und Sunline präsentieren gemeinsam die kontaktlose Digital Loan One Box-Lösung

Shanghai (ots/PRNewswire) - Auf der HUAWEI CONNECT 2020 stellten Sunline und

Huawei gemeinsam die Digital Loan One Box-Lösung vor - eine globale kontaktlose

Lösung für Finanzdienstleistungen. Diese Lösung wird in Ländern und Regionen wie

Südostasien, dem Nahen Osten, Lateinamerika und Afrika, in denen eine

finanzielle Nichtausgrenzung vordringlich ist, eingeführt werden.



Digital Loan One Box verfolgt eine offene Strategie, die es Finanzinstituten

ermöglicht, eine breite Palette an kontaktlosen Dienstleistungen einzuführen,

wie z. B. Online-Kreditproduktkampagnen, E-KYC für Kunden, Risikobewertung,

Mittelauszahlung und Kreditnachbearbeitung. Die Lösung reagiert auf den

dringenden Bedarf sowohl der Finanzinstitute als auch ihrer Kunden an digitalen

Finanzdienstleistungen. Dieses Erfordernis wird angesichts der Pandemie, die

viele Länder weiterhin bekämpfen, immer dringlicher.







kontaktlose, digitale und Online-Finanzdienstleistungen, insbesondere in der

aktuellen Situation. Allerdings stehen globale Banken im Zuge der digitalen

Transformation vor ähnlichen Herausforderungen: enorme Kosten und Risiken bei

der Ablösung von Altsystemen, begrenztes Budget und ungewisse Rentabilität der

Investitionen für die Transformation, Mangel an Erfahrung im Bereich offener

Geschäftsprozesse und Technologie, zunehmend härterer Wettbewerb und mehr

Nachfrage nach kontaktlosen Diensten aufgrund der Pandemie usw.



Kontaktloses Finanzgeschäft bezieht sich auf Dienstleistungen, bei denen Kunden

und Banken nicht von Angesicht zu Angesicht interagieren müssen. Über Omnikanäle

unterstützt es Plug-in-basierte Dienste, integrierte Geschäftsprozesse und

sofort einsetzbare Funktionen.



Die Digital Loan One Box-Lösung basiert auf der hyper-konvergierten Huawei

FusionCube-Infrastruktur, die das von Sunline im Jahr 2020 veröffentlichte

Enterprise-Level Microservices Banking Framework EDSP übernimmt. Die Lösung

unterstützt eine schnelle, dynamische horizontale Skalierung sowohl für die

Geschäftsprozesse als auch für die Systemanforderungen. Darüber hinaus stellt

sie die DevOps-Montagelinie für die kontinuierliche Lieferung bereit, um den

zunehmend agilen Entwicklungsanforderungen von Finanzinstituten gerecht zu

werden. Kontaktlose Bankdienstleistungen machen das Bankgeschäft viel bequemer

und gleichzeitig benutzerfreundlich, zeitnah und professionell, was zu einer

besseren Kundenzufriedenheit, -bindung und -loyalität führt. Die Vernetzung des

Finanzökosystems dient der Erhöhung des Marktanteils und der Reputation von

Finanzinstitutionen. Die Lösung bietet auch eine kostengünstige TCO, die ihren Seite 2 ► Seite 1 von 3



