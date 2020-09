Silberrallye & Tenbagger - Analyse zu Silber, PanAmerican Silver, Endeavour Silver, Polymetals, Hecla Mining, Coeur Mining, Gold

Sehr geehrte Investoren, Liebe Freunde der Charttechnik und des Geldverdienens, heute gibt es die nächste umfassende Analyse, diesmal wie von einigen gewünscht zu Silber. Dazu auch ein Vergleich zu Gold , denn wenn Silber erst einmal Gas gibt, dann stellt es Gold in den Schatten und steigt meistens stärker an als das güldene Edelblech. Doch am meisten vom Anstieg des Silberpreises profitieren natürlich die Produzenten. Daher gibt extra einen Teilbereich für PanAmerican Silver, Endeavour Silver, Polymetals, Hecla Mining und Coeur Mining, wo diese hauptsächlich produzieren und wie hoch der Anteil der Gold- und Silberproduktion ist. Ausführlich dazu hier:Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de