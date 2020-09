Shop Apotheke zählt zu den führenden europäischen Onlineapotheken und vertreibt hauptsächlich rezeptfreie Arzneimittel sowie apothekenübliche Schönheits- und Pflegeprodukte.

In den letzten Monaten zählte das Unternehmen so zu den Gewinnern der Coronakrise und erhöhte erst unlängst die Prognose. Die britische Investmentbank Barclays stufte jüngst die Aktie von Shop Apotheke auf 'overweight' mit einem Kursziel von 170 Euro. Der Konzern sei gut positioniert, von der erwarteten Wachstumsbeschleunigung mit Einführung des E-Rezepts zu profitieren, schrieb Analyst Andrew Ross. Onlinehandel, Videosprechstunde und elektronisches Rezept: Digitale Technologien verändern auch die Gesundheitsbranche in rasantem Tempo. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im Umsatz wieder und so zählt die niederländische Versandapotheke auch zu den Aufsteigern in den MDax.

.

Zum Chart

.

Der Corona Sell Off ist im Chart kaum zu identifizieren. Vom allgemeinen Tief Mitte März 2020 bis Ende August hat der Kursverlauf einen Aufwärtstrend ausgebildet, der in der Spitze um 343 % hinzugewonnen hat. Der Kurs scheint spiegelbildlich auf die Zuversicht der Marktteilnehmer punkto Überwindung der Pandemie zu reagieren. Herrscht Zuversicht wie Anfang September, so verlor das Papier 27%. Mit der in den letzten Tagen zurückgekehrten Angst vor einem erneuten Lock Down in den wichtigen europäischen Märkten, konnte die Aktie wieder Boden gutmachen.. Die breite Anwendung eines Impfstoffes ist noch viele Monate entfernt und es hat eher den Anschein, dass die Gesellschaft von einer 2. Welle überrollt wird. Diese Stimmung sollte den Aktionären in die Hände spielen und den Kurs zumindest das alte Hoch bei 163 Euro testen lassen. Hat Andrew Ross von Barclays recht, könnte darüber hinaus ein Ziel bei 170 Euro möglich sein.