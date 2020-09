Victory Square Technologies Portfoliounternehmen erhält von der nordamerikanischen Firma TM Safety Supplies Company eine Bestellung für Covid-19 Testing Kits

- Dieser Auftrag und mögliche Folgeaufträge unterliegen der Genehmigung von Health Canada

VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, 27. September 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Victory Square Health Inc. ("VS Health" oder das "Unternehmen") - ein Portfoliounternehmen von Victory Square Technologies Inc. ("Victory Square") (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) freut sich bekannt zu geben, dass es am 24. September 2020 einen kanadischen Verkaufs- und Vertriebsvertrag mit TM Safety supplies aus Kanada abgeschlossen hat. Die Bestellung von 2.000.000 Safetest Covid-19-Tests wurde vorbehaltlich der Genehmigung durch die kanadische Gesundheitsbehörde Health Canada zum Verkauf und zur Verwendung in Kanada platziert.

Dieser Vertrag kann dazu beitragen, den Weg für zusätzliche Verkäufe der Safetest-Produkte und anderer Tests und Dienstleistungen, die von Victory Square Health in ganz Kanada angeboten werden, zu ebnen. TM Safety Supplies ist ein nordamerikanischer Lieferant von Gesundheits- und Sicherheitsausrüstung einschließlich PSA-Schutz für einige der größten nordamerikanischen Hersteller. Zu den Kunden von TM Safety Supplies mit Sitz in Toronto, Ontario, gehören unter anderem Sysco, Nestle und die CIBC Bank, um nur einige zu nennen.

(VS Health hat derzeit keinen Vertrag mit Sysco, Nestle und der CIBC Bank abgeschlossen oder unterhält eine direkte Beziehung zu diesen Unternehmen).

"Dieser kanadische Verkaufs- und Vertriebsvertrag mit TM Safety Supplies kann den Weg für Victory Square Health ebnen, um den Verkauf und Vertrieb seiner Testprodukte in Kanada rasch zu steigern", sagte Felipe Peixoto, CEO von Victory Square Health.