Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz der gewerblichen Wirtschaft in Deutschland hat im August 2020 gegenüber dem Vormonat leicht abgenommen. Der nominale Umsatz verringerte sich saison- und kalenderbereinigt um 1,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt am Montag mit. Nach dem Tiefpunkt im April 2020 und der anschließenden dreimonatigen Erholungsphase zeichnet sich erstmals wieder ein Umsatzrückgang ab.Aufgrund von Nachmeldungen können sich die Werte jedoch durch Revision noch erhöhen. Der Wert für August liegt vor Revision um 4,7 Prozent niedriger als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.