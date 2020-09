Reserve Bank of India (RBI) erteilt Vakrangee Limited die grundsätzliche Genehmigung für Einrichtung und Betrieb der Bharat Bill Payment Operating Unit

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) - Vakrangee Limited (VL) hat die grundsätzliche

Genehmigung zur Einrichtung und zum Betrieb der Bharat Bill Payment Operating

Unit (BBPOU) gemäß dem Payment and Settlement Systems Act von 2007 von der

Reserve Bank of India (RBI) erhalten. Damit kann Vakrangee die Zahlung und

Zusammenlegung von Zahlungsdiensten für Rechnungen über das integrierte

Rechnungszahlungssystem BBPS direkt abwickeln.



Die neuen "Vakrangee Kendras" bieten ein exklusives, umfassendes Angebot von

Produkten und Dienstleistungen für Banken, Versicherungen, Geldautomaten,

Finanzdienstleistungen, assistierten E-Commerce, E-Governance und Logistik. 70 %

der neuen Vakrangee-Filialen befinden sich in indischen Kleinstädten und Dörfern

und haben direkten Zugang zu einer operativen Einheit im Rahmen der BBPOU,

wodurch Vakrangee den Rechnungszahlungsservice auch in den entlegensten und den

bislang gar nicht oder stark unterversorgten Teilen des Landes anbieten kann.





Dinesh Nandwana, Geschäftsführer & Group CEO von Vakrangee Ltd , erklärte: "Wirfreuen uns, bekannt zu geben, dass wir von der RBI die grundsätzlicheGenehmigung zur Einrichtung und zum Betrieb der Bharat Bill Payment OperatingUnit erhalten haben. Der Rechnungszahlungsservice ist einer der wichtigstenServices in unserem neuen Vakrangee Kendra-Geschäftsmodell und vermitteltunseren Kunden Vertrauen, insbesondere in ländlichen und halbstädtischenGemeinden.""Wir glauben, dass diese neuartigen Verkaufsstellen es allen indischen Bürgernermöglichen werden, finanzielle Integration, soziale Integration, das digitaleIndien, Qualifikationsentwicklung, Beschäftigung, Regierungsprogrammen sowieeinen breiteren Zugang zu grundlegenden Waren und Dienstleistungen direkt fürsich zu nutzen."Diese Genehmigung erweitert unser Angebot an Dienstleistungen, die wir denBürgern über die "Vakrangee Kendras" zur Verfügung stellen. Vakrangee verfügtderzeit über mehr als 34.200 Filialen (mehr als 10.000 in Betrieb und über24.200 in der Entstehung), die auf 32 indische Bundesstaaten undUnionsterritorien, mehr als 560 Distrikte und über 7.250 Postleitzahlen verteiltsind. Mehr als 70 % dieser Verkaufsstellen befinden sich in kleinen Städten undDörfern. Vakrangee plant, bis 2020 mindestens 25.000 neue "Vakrangee Kendras" zueröffnen.Informationen zu Vakrangee Limited (BSE-Kürzel: 511431) (NSE-Kürzel: VAKRANGEE)Vakrangee wurde 1990 gegründet und ist ein einzigartiges technologiegesteuertesUnternehmen, das sich auf den Aufbau des größten Netzwerks ausEinzelhandelsgeschäften im Bereich der Letzten Meile in Indien konzentriert, umBank- und Finanzdienstleistungen in Echtzeit, Geldautomaten, Versicherungen,E-Governance, E-Commerce und Logistikdienste für die nicht bedienten ländlichen,halbstädtischen und städtischen Märkte bereitzustellen. Die "Assisted DigitalConvenience Stores" werden als "Vakrangee Kendra" bezeichnet und fungieren alszentrale Anlaufstelle für verschiedene Dienstleistungen und Produkte. (http://www.vakrangee.in/ )