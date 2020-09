USU für Nachhaltigkeit ausgezeichnet

Möglingen, 28. September 2020.

Die USU Software AG (USU) setzt den Maßstab für Nachhaltigkeit in ihrer Branche. Im Rahmen der diesjährigen FOCUS-Studie Deutschland Test wurde die USU-Gruppe mit dem Siegel "Deutschlands wertvollste Unternehmen" ausgezeichnet. Hierfür untersuchte das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) zusammen mit dem Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) verschiedene Datenquellen zu den 5.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen in Deutschland.

Zentrale Fragestellungen waren, was die deutschen Firmen in Sachen Nachhaltigkeit tun, welche Verantwortung sie übernehmen, wie sie darüber berichten und wie tief das Thema in der Unternehmens-DNA verwurzelt ist. Bewertet wurden die Daten zum Thema Nachhaltigkeit anhand der Kriterien des GRI-Standards, also ökologische, ökonomische sowie soziale Verantwortung. Dazu kamen Aspekte wie die Art und Struktur des Nachhaltigkeitsberichts sowie die hierarchische Eingliederung des Themas im Unternehmen. Als Branchensieger erhielt USU 100 Punkte und setzt damit die Benchmark für alle untersuchten Unternehmen der Branche.

"Wirtschaft und Ethik gehören für USU zusammen. Nur wenn beides ineinandergreift, sind wir als Unternehmen langfristig erfolgreich. Dabei sind für uns vor allem vier Bereiche wesentlich: unsere Mitarbeiter, das gesellschaftliche Engagement, die Kundenorientierung und unsere Innovationskraft. Daher freuen wir uns sehr über diese Auszeichnung", so Dr. Benjamin Strehl, Vorstand der USU-Gruppe.

