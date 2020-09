Künstliche Intelligenz steigert die Rendite durch automatisches Operations-Management von Solarparks

Düsseldorf (ots) - Die Wirkungsgrade sowohl der Wind- wie auch der Solaranlagen haben in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht. Die nächste Stufe der Effizienzsteigerung liegt jetzt weniger in den Anlagen als in deren Betrieb: "Hier entsteht gerade Operations-Management 4.0.", sagt Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Durch den Einsatz künstlicher Intelligenz lässt sich die Energieausbeute noch deutlich steigern."



Derzeit strömt immer mehr Anlagekapital in produzierende Solar- und Windanlagen, aber auch in neue Lösungen für Betrieb und Überwachung. "Deshalb bieten wir rund um die Erneuerbaren Energien nicht nur den Zugang zu den Anlagen, am besten als Portfolio zur Risikostreuung, sondern auch erweiterte Dienstleistungen", sagt Voigt. "Vor allem für Private-Equity-Investoren ist dies sehr interessant."