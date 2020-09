"Austausch ist wichtiger denn je!"- Umgang mit Corona in der Arbeitswelt als Schwerpunkt der Arbeitsschutz Aktuell Digital (VIDEO)

Karlsruhe (ots) - ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Digital 2020 vom 6. - 8. Oktober 2020

mit Themenschwerpunkt Corona-Pandemie / Erstmals realisiertes Digitalformat

bietet persönliche Kontakte und größere Reichweite / Staatssekretärin Katrin

Schütz spricht von "Pionierleistung" der Macher / Auch Themen wie psychische

Belastungen am Arbeitsplatz, Schutz bei schwerer körperlicher Arbeit oder Lärm

im Blickpunkt von Messe und Fachkongress



Die Corona-Pandemie kann zur Chance für den Arbeits- und Gesundheitsschutz

werden, sagt Professor Dr. Arno Weber, Präsident der Fachvereinigung

Arbeitssicherheit (FASI). "Was bei betrieblichen Kontrollen in den vergangenen

15 Jahren zurückgefahren wurde, muss offensichtlich rückgängig gemacht werden,

das zeigen Corona-Hot-Spots wie in der Fleischindustrie oder in Unterkünften von

Saisonarbeitskräften." Der vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Entwurf des

Arbeitsschutzkontrollgesetzes sieht vor, dass fünf Prozent der Betriebe pro Jahr

kontrolliert werden müssen. "Um das umzusetzen, müssen Gewerbeaufsicht und

Unfallversicherungsträger Personal aufstocken", so Weber.







für Arbeitssicherheit oder Betriebsärzten erhöht, "deren Unterstützung

hoffentlich auch künftig stärker in Anspruch genommen wird", so Weber weiter.

Gleichzeitig bringt die Pandemie große Herausforderungen für Arbeitsschützer mit

sich, der Bedarf an Austausch, Expertise und Lösungen ist groß. Die

ARBEITSSCHUTZ AKTUELL Digital 2020 beschäftigt sich als erste Plattform

professionell mit den Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeits- und

Gesundheitsschutz.



Messe und Fachkongress, ursprünglich als Live-Veranstaltung in der Messe

Stuttgart geplant, finden in diesem Jahr als erstmals als reine

Digitalveranstaltung statt. "Das ermöglicht uns eine ganz neue Reichweite", sagt

Christoph Hinte, Geschäftsführer des Veranstalters HINTE Messe. "Es ist gerade

jetzt wichtig, dass Aussteller mit den Kunden kommunizieren und ihre Lösungen

präsentieren und diskutieren können. Im von der FASI hochkarätig gestalteten

Fachkongress sowie dem Regionalforum unter der Schirmherrschaft des

Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg wird die Arbeitswelt neue

Anhaltspunkte bekommen, um die Herausforderungen der Pandemie, aber auch

klassisches Arbeitsschutzthemen zu stemmen."



Als Pionierleistung bezeichnet Staatssekretärin Katrin Schütz das Wirken von

Veranstalter, Ausstellern und Teilnehmern: " Sicheres und gesundes Arbeiten ist

in der aktuellen Situation bedeutender denn je, deshalb müssen wir uns jetzt

alle intensiv dazu austauschen. Es ist wichtig, dass Messe und Fachkongress auch Seite 2 ► Seite 1 von 2



Auch habe die Corona-Krise den innerbetrieblichen Stellenwert von Fachkräftenfür Arbeitssicherheit oder Betriebsärzten erhöht, "deren Unterstützunghoffentlich auch künftig stärker in Anspruch genommen wird", so Weber weiter.Gleichzeitig bringt die Pandemie große Herausforderungen für Arbeitsschützer mitsich, der Bedarf an Austausch, Expertise und Lösungen ist groß. DieARBEITSSCHUTZ AKTUELL Digital 2020 beschäftigt sich als erste Plattformprofessionell mit den Auswirkungen der Pandemie auf den Arbeits- undGesundheitsschutz.Messe und Fachkongress, ursprünglich als Live-Veranstaltung in der MesseStuttgart geplant, finden in diesem Jahr als erstmals als reineDigitalveranstaltung statt. "Das ermöglicht uns eine ganz neue Reichweite", sagtChristoph Hinte, Geschäftsführer des Veranstalters HINTE Messe. "Es ist geradejetzt wichtig, dass Aussteller mit den Kunden kommunizieren und ihre Lösungenpräsentieren und diskutieren können. Im von der FASI hochkarätig gestaltetenFachkongress sowie dem Regionalforum unter der Schirmherrschaft desWirtschaftsministeriums Baden-Württemberg wird die Arbeitswelt neueAnhaltspunkte bekommen, um die Herausforderungen der Pandemie, aber auchklassisches Arbeitsschutzthemen zu stemmen."Als Pionierleistung bezeichnet Staatssekretärin Katrin Schütz das Wirken vonVeranstalter, Ausstellern und Teilnehmern: " Sicheres und gesundes Arbeiten istin der aktuellen Situation bedeutender denn je, deshalb müssen wir uns jetztalle intensiv dazu austauschen. Es ist wichtig, dass Messe und Fachkongress auch