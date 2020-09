Goldaktien uneinheitlich

Seite 2 ► Seite 1 von 3

UN-Kinderhilfswerk berichtet, dass durch die Lockdown-Maßnahmen 150 Millionen Kinder zusätzlich in die Armut gestürzt wurden. Das Welternährungsprogramm WEP errechnet im Juli, dass zusätzlich bis zu 130 Millionen Menschen durch die Lockdown-Maßnahmen vom Hunger bedroht sein könnten. WEP-Chef David Beasley: „Lebensgrundlagen werden in einem noch nie da gewesenen Ausmaß zerstört“ (Quelle: Handelsblatt).Kommentar: Wenn die Weltbevölkerung nicht durch die Lockdown-Maßnahmen reduziert werden soll, dann wären die Maßnahmen nicht gegen alle Warnungen durchgesetzt worden. Oder sind die Meldungen des UN-Kinderhilfswerks und des Welternährungsprogramms Fakenews und Teil einer Verschwörungstheorie? Die Bemühungen, den Hungertod zu bekämpfen, sind im Vergleich zu den Bemühungen, einen Impfstoff zu entwickeln, marginal (vgl. Meldung vom 05.05.20: 7,4 Mrd für Impfstoff, Hunger im Jemen).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem festeren Dollar seitwärts (aktueller Preis 51.308 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wird erstmals seit vielen Jahren überbewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der erwarteten Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Monate viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss in den nächsten Monaten mit einer volatileren Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.