Achtung Investoren: Hier sind zwei attraktive Konsumwerte, die aktuell mehr als 3 % Dividendenrendite bieten!

Doch viele Anleger haben eine Alternative entdeckt und setzen schon seit Jahren auf Aktien von Unternehmen, die regelmäßig eine Dividende zahlen. Denn mit dieser Art der Gewinnausschüttung kann man sich kinderleicht einen passiven Geldstrom aufbauen. Schön, wenn dann auch gleich zu Beginn der Investition eine entsprechende Ausschüttung fließt. Wir schauen uns heute deshalb einmal zwei Konsumwerte an, die derzeit eine attraktive Anfangsrendite in Sachen Dividende aufweisen.

Kellogg

Wer kennt nicht die Kelloggs Cornflakes, das wohl bekannteste Produkt der Kellogg Company (WKN: 853265). Jeder hat sie doch als Kind bestimmt schon einmal probiert. Doch der amerikanische Konzern kann als führender Hersteller von essfertigen Getreideprodukten natürlich eine weit größere Palette an Produkten präsentieren. Unter anderem gehören verschiedene Getreide-Flakes und auch gefüllte Vollkornriegel dazu. Auch die berühmten Pringle-Chips sind Teil des Portfolios von Kellogg.

Wie viele Firmen in den USA zahlt auch Kellogg seine Dividende quartalsweise an seine Investoren aus. Die letzte Ausschüttung erfolgte am 15.09.2020 und betrug 0,57 US-Dollar je Aktie. Auf ein Jahr hochgerechnet sind es also insgesamt 2,28 US-Dollar je Anteilsschein, die in die Taschen der Aktionäre fließen. Die Kellogg-Aktie notiert derzeit in New York bei 63,08 US-Dollar (25.09.2020). Mit diesem Wert können wir also eine aktuelle Dividendenrendite von 3,61 % ermitteln.

Blickt man auf die Zahlen zum ersten Halbjahr, sieht es nicht danach aus, dass durch die Coronapandemie die Höhe der Ausschüttung bei Kellogg gefährdet wäre. Einem bereinigten Ergebnis je Aktie (EPS) von 2,22 US-Dollar stand eine Dividendenzahlung von 1,14 US-Dollar je Anteilsschein gegenüber. Die Ausschüttungsquote beläuft sich für diesen Zeitraum also auf gerade einmal 51 %. Um die Höhe der Dividende braucht man sich also offensichtlich keine Sorgen zu machen.

Meines Erachtens ist das Geschäftsmodell von Kellogg durch Corona in keiner Weise gefährdet. Sondern ich denke, dass sich auch nach dem Ende der Pandemie die Produkte des Konzerns weiterhin großer Beliebtheit erfreuen werden. Hinzu kommt, dass man wohl auch in Zukunft von einer soliden Dividendenpolitik ausgehen kann. Denn man sollte wissen, dass bereits seit dem Jahr 1925 ununterbrochen eine Gewinnbeteiligung gezahlt wird. Für Einkommensinvestoren, die noch einen internationalen Wert fürs Portfolio suchen, könnte die Kellogg-Aktie also durchaus interessant sein.