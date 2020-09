Sehr geehrte Leser,



am 14. September 2020 empfahlen wir Ihnen die Aktie von Manganese X Energy Corp. (WKN: A2DHL8) bei einem Kurs von 0,28 CAD zum Kauf. Nur zwei Tage später erreichte die Aktie unter hohen Umsätzen ein Intraday-Hoch von 1,11 CAD und ging mit 0,96 CAD aus dem Handel.



An dieser Stelle beglückwünschen wir alle Leser, die unserer Empfehlung gefolgt sind und die Chance hatten, eine sehr schnelle Rendite von mehr als 200 Prozent zu erzielen. Alle, die diese Kursrakete verpasst haben, müssen sich aber nicht grämen.





Unser Redaktionsteam war in der Zwischenzeit nicht untätig und hat einen weiteren potenziellen Highflyer aus dem Batteriesektor identifiziert, bei dem Sie jetzt sofort einen Fuß in die Tür stellen müssen. Wir reden von Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E).Seit 2002 wurden 72,0 Mio. CAD und mehr als 280.000 Mannstunden in die Entwicklung dieses bahnbrechenden sowie kostengünstigen Zink-Luft-Energiespeichersystems investiert. Diese zur Kommerzialisierung bereite Innovation ist mit 20 genehmigten und vier beantragten Patenten in den USA abgesichert. Kurioserweise wird Zinc8 an der Börse nur mit 22,2 Mio. CAD bewertet, obwohl das Unternehmen in der jüngsten Vergangenheit einige bedeutende Entwicklungen zu vermelden hatte.Wie funktioniert die Technologie und wo kommt sie zum Einsatz?Das System von Zinc8 basiert auf einer einzigartigen, patentierten Zink-Luft-Batterie-Technologie. Die Energie wird in Form von Zinkpartikeln gespeichert, die in ihrer Größe einem Sandkorn ähneln. Stellt das System Energie bereit, werden die Zinkpartikel mit Sauerstoff aus der Umgebungsluft zusammengeführt. Befindet sich das System im Lademodus, werden die Zinkpartikel regeneriert und der Sauerstoff wird wieder an die Umgebungsluft abgegeben.Quelle:www.zinc8energy.comDas Zinc8-System verfügt über einen modularen Aufbau, der von einer kleinen Anzahl gängiger Subsysteme ausgehend eine Vielzahl von Systemkonfigurationen erlaubt. Jedes Subsystem implementiert ein einzelnes Element der Technologie:- Zink-Regenerations-Subsystem übernimmt Ladefunktion- Brennstoffspeicher-Subsystem übernimmt Energiespeicherfunktion- Stromerzeugungs-Subsystem übernimmt EntladefunktionDas Zinc8-System wurde entwickelt, um Energie im Bereich zwischen 20 kW und 50 MW mit einer Speicherkapazität von mindestens 8 Stunden bis über 100 Stunden bereitzustellen. Nachdem die Energiespeicherkapazität des Systems lediglich von der Größe des Zink-Speicherbehälters bestimmt wird, ist hier - alternativ zum festen Verhältnis zwischen Leistung und Energie bei der Lithium-Ionen-Batterie - eine äußerst kostengünstige und skalierbare Lösung gegeben.Dank seiner Flexibilität eignet sich das Zinc8-System für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen, insbesondere für große Energieversorger.Hier einige typische Beispiele:- Glättung der Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energieträgern wie Wind- und Solarenergieanlagen- Backup-Lösung als Ersatz für Dieselaggregate in Wirtschaft und Industrie- bedarfsgerechte Energie für Industrie und öffentliches Netz zur Abdeckung von Lastspitzen und für den Standby-Betrieb- netzbezogene Leistungen wie Vermeidung von Netzstaus, Verschiebung von Übertragungs-/Verteilungs-Upgrades, Stromhandel und Preisarbitrage sowie Steigerung der Nutzung erneuerbarer EnergienDas sind die Vorteile des Zinc8-Systems auf einen Blick:- langlebig - kein Kapazitätsverlust über eine lange Lebensdauer- robust - volle Entladezyklen, gleiche Leistung- niedrige Kosten - je länger die Anforderungen an die Speicherdauer, desto niedriger die Kosten pro kWh- sicher - nicht entflammbar und ungiftig- nachhaltiges Wachstum - stabile Lieferketten für die MassenfertigungZum Vergleich: Die Kosten für das Rohmaterial liegen bei Zinc8 bei 6 USD pro kWh, bei Lithium-Ionen-Batterien bei 51 USD pro kWh und bei Vanadium-Redox-Flow-Batterien bei 125 USD pro kWh.Bei einer Speicherdauer von acht Stunden betragen die Kosten für das Zinc8-System 250 USD pro kWh. Bei 20 Stunden sinken die Kosten auf 127 USD pro kWh und bei 40 Stunden sogar auf 86 USD pro kWh.Ritterschlag für Zinc8 durch die Stadt New YorkIn der vergangenen Woche gewann Zinc8 die Innovation Challenge des Department of Buildings (DOB) der Stadt New York im Bereich Energiespeicherlösungen. Als Gewinner dieses Innovationswettbewerbes wird Zinc8 nun bei der Aufnahme in den NYC Building Code des Jahres 2020 unterstützt, was wiederum der Erteilung weiterer Aufträge förderlich sein dürfte.Der im DOB angesiedelte interne Innovationsausschuss, der sich aus DOB-Mitarbeitern und Experten der Privatwirtschaft zusammensetzt, wählte die Gewinner anhand der Kriterien Machbarkeit, Wirkung und Innovation aus. Das Department of Buildings der Stadt New York regelt die gesetzmäßige Nutzung von mehr als einer Million Gebäuden und Baustellen in insgesamt fünf Stadtbezirken.Gemäß dem lokalen Gesetz 97 ("Local Law 97") müssen Gebäude, die größer als 25.000 Quadratfuß sind, ab 2024 ihre Kohlendioxidemissionen in unterschiedlichem Umfang reduzieren oder es drohen Bußgelder. Stuart Saft, Immobilienanwalt bei Holland & Knight LLP, sagte, dass die Ziele des Gesetzes technologisch unerreichbar seien (Quelle:news.bloomberglaw.com/environment-and-energy/new-york-eyes-technologies-for-buildings-emissions-compliance). Zinc8 könnte dabei helfen, das Unmögliche möglich zu machen.Die Stadt New York ist auf dem Gebiet der nachhaltigen Innovationen international führend und hat sich die CO2-Neutralität bis zum Jahr 2050 auf die Fahne geschrieben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=PKnbIB3J_y4Bereits Ende 2019 hatte Zinc8 mehr als 100 Wettbewerber aus dem Feld geschlagen und war als strahlender Sieger einer Ausschreibung der New York Power Authority (NYPA) hervorgegangen. Das Zink-Luft-Energiespeichersystem von Zinc8 wurde hierbei ausgewählt, um ein Demonstrationsprojekt für die Notstromversorgung eines städtischen Gebäudes oder eines Gebäudes auf einem College-Campus zu entwickeln.Die NYPA ist der größte staatliche, elektrische Energieerzeuger und Stromnetzbetreiber in den USA. Die NYPA betreibt 17 Kraftwerksanlagen mit einer Gesamtleistung über 4,2 GW und das Hochspannungsnetz im Bundesstaat New York mit einer Leitungslänge von rund 2.000 Kilometern.Viele Energieversorger in den USA schauen sehr genau hin, was die NYPA macht und orientieren sich daran. Dieser Erfolg dürfte eine deutliche Signalwirkung für potenzielle Kunden von Zinc8 haben!Die Spitze des Eisberges - gigantisches MarktpotenzialIm Dezember 2018 billigte die New Yorker Kommission für den öffentlichen Dienst (Public Service Commission, PSC) zwei Initiativen zur Bekämpfung des Klimawandels: ein ehrgeiziges Energiespeicherziel und die Beschleunigung der Fortschritte bei der Erreichung der Energieeffizienzziele des Bundesstaates.Die PSC setzte beispielsweise ein Energiespeicherziel von 3.000 MW bis 2030 mit einem Zwischenziel von 1.500 MW bis 2025. Damit ist New York nach Kalifornien, Massachusetts und New Jersey der vierte Bundesstaat, der ein Energiespeicherziel verabschiedet und sich hierbei auch noch das bisher ehrgeizigste Ziel gesetzt hat (Quelle:www.utilitydive.com/news/new-york-psc-sets-states-energy-storage-target-at-3-gw-by-2030/544371).New York ist aber nur die Spitze des Eisberges. Allein in den USA wollen mehr als 200 Städte und Bezirke, zehn weitere Bundesstaaten (u.a. Kalifornien), sowie Washington DC und Puerto Rico bis 2050 oder früher 100 Prozent ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen.Beim Blick auf die nackten Zahlen, versteht man erst wirklich, welches Riesenpotenzial die Zinc8-Aktie bietet.Quelle:www.zinc8energy.comWem das immer noch nicht reicht, dem sei gesagt, dass sich das Management von Zinc8, eigenen Angaben zufolge, in fortgeschrittenen Gesprächen mit großen Konzernen in Australien, Europa, Kanada und dem Mittleren Osten befindet.Auf dem Weg zur KommerzialisierungDas Zink-Luft-Energiespeichersystem von Zinc8 bietet die niedrigsten Kosten im Bereich der Langzeit-Energiespeicherung ab acht Stunden. Dank des modularen Aufbaus sinken die Kapitalkosten pro installierter Kilowattstunde (kWh) mit zunehmender Dauer der Energiespeicherung.Die Materialien für das Zinc8-Speichersystem sind sicher, umweltfreundlich, reichlich vorhanden und können einfach beschafft werden. In Kombination mit erneuerbaren Energien stellt das Zink-Luft-Speichersystem eine sichere, kostengünstige und belastbare Energielösung dar.Mit der weltweiten Umstellung auf erneuerbare Energiequellen und der Einführung von Elektrofahrzeugen wächst der Bedarf an sicherer und zuverlässiger Stromversorgung. Zinc8 wird hierbei eine wichtige Rolle spielen.Im Mai 2020 wurde Zinc8 in das New Yorker Cleantech-Inkubatorprogramm ACRE am Urban Future Lab aufgenommen. Das Urban Future Lab (UFL) gilt als "das Zentrum für Cleantech-Innovationen in New York" und "führt den Weg zu einer nachhaltigeren Welt, indem es Menschen, Kapital und Zweck verbindet, um marktreife Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels voranzubringen". Es profitiert zudem von direkten Verbindungen zur Regierung und zur Industrie, wie beispielsweise Daikin, Orrick, Wells Fargo, Toyota und Shell.Aktuell arbeitet Zinc8 an drei Demonstrationsprojekten. Dazu zählen ein Haus in Surrey, British Columbia, mit einer geplanten Leistung von 40kW / 160kWh und vier Stunden Speicherdauer sowie ein System für die NYPA (100kW / 1MWh und zehn Stunden Speicherdauer).Darüber hinaus hat die Regierungsbehörde New York State Energy Research & Development Authority (NYSERDA) Zinc8 als Batteriehersteller und Digital Energy Corp. als Projektmanager auserwählt, um die Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit der patentierten Batterie von Zinc8 als kostengünstigen Langzeit-Speicher (100kW / 1,5MWh und 15 Stunden Speicherdauer) im New Yorker Stadtteil Brooklyn zu demonstrieren.Digital Energy (www.digitalenergyny.com) verfügt über eine Pipeline von mehr als 100 Kraft-Wärme-Kopplungs-Projekten. Beide Gesellschaften wollen auch bei weiteren Projekten zusammenarbeiten.Auch außerhalb Nordamerikas macht Zinc8 große Fortschritte. Ebenfalls in der vergangenen Woche hat Zinc8 eine Grundsatzvereinbarung mit Vijai Electricals, einem der weltweit größten Hersteller von elektrischen Leistungs- und Verteilungstransformatoren, sowie einem Big Player im T&D (Transmission & Distribution)-Stromversorgungssektor unterzeichnet.Beide Parteien haben vereinbart, Joint-Venture-Projekte bezüglich des Einsatzes des patentierten Zink-Luft-Energiespeichersystems von Zinc8 zu identifizieren. Darüber hinaus wird das Potenzial der Herstellung von Komponenten des Zink-Luft-Energiespeichersystems in Indien geprüft.Vijai Electricals (www.vijaielectricals.com) verfügt über fast 50 Jahre Branchenerfahrung und hat mehr als 150 T&D-Projekte abgewickelt. Sein Vertriebsnetz erstreckt sich in über 40 Länder. Im Jahre 2014 hatte der japanische Mischkonzern Toshiba für eine Mehrheitsbeteiligung am T&D-Bereich von Vijai Electricals 200 Mio. USD bezahlt. Derzeit wird der Kundenstamm von Vijai Electricals im Hinblick auf potenzielle Projekte für das Zinc8-System analysiert.FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 90,6 Mio. Aktien liegt der Börsenwert von Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E) derzeit bei 22,2 Mio. CAD. Das Unternehmen ist finanziell gut aufgestellt und konnte kürzlich eine Kapitalerhöhung erfolgreich abschließen, bei der 1,4 Mio. CAD in die Kasse gespült wurden. Insider sicherten sich rund 26 Prozent der neuen Aktien, was wir sehr positiv finden.Zinc8 wird von CEO Ron MacDonald geleitet, einer Führungskraft mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im öffentlichen und privaten Sektor, welche von internationalen Funktionen im kanadischen Parlament bis zur Leitung börsennotierter Rohstoffunternehmen reicht. Zuvor war er Präsident der NRStor Remote Communities and Mines, die mit netzfernen indigenen Gemeinden und Bergwerken zusammenarbeitet, um Projekte für erneuerbare Energien und Energiespeicherung zu entwickeln. Auch bei Zinc8 macht er einen klasse Job.Im ersten Halbjahr erhielt Zinc8 auch eine Förderung in Höhe von 1,1 Mio. CAD und konnte im Zuge der Nachverhandlung von Verbindlichkeiten einen außerordentlichen Gewinn von rund 3,7 Mio. CAD verbuchen. Daher blieb nach sechs Monaten sogar ein Nettogewinn von rund 0,3 Mio. CAD hängen.Energiespeicherung ist der Schlüssel zur "grünen Revolution". Was die Welt braucht, ist eine Speicherlösung, die sowohl über einen langen Zeitraum leistungsstark als auch kostengünstig ist. Was Zinc8 bietet, kann den Weg für eine optimale Integration erneuerbarer Energien in das Netz ebnen und den Energieerzeugern eine exzellente Möglichkeit bieten, einen wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen und die Klimaziele zu erreichen.Zinc8 hat eine kostengünstige Langzeit-Energiespeicherlösung entwickelt und perfektioniert, welche solche mit Lithium-Ionen- und Vanadium-Redox-Flow-Batterien ganz alt aussehen lässt. Das Unternehmen befindet sich derzeit in der Vorvermarktungsphase und arbeitet auf eine vollständige, kommerzielle Produktion bis 2023 hin, wobei das erste System bis zum vierten Quartal 2020 implementiert werden soll. Im ersten Jahr der vollständigen, kommerziellen Produktion rechnet CEO Ron MacDonald mit einem Umsatz von 40-60 Mio. CAD.Das erste Kursziel für die Aktie von Zinc8 Energy Solutions Inc. (WKN: A2P15E) sehen wir auf Sicht von 6-12 Monaten bei 1,00 CAD (aktuell 0,245 CAD). Mittelfristig hat das Unternehmen, falls es nicht schon vorher übernommen wird, noch viel mehr Potenzial. Wir rechnen in den kommenden Wochen und Monaten mit einem starken Fluss an Nachrichten.Die Zinc8-Aktie kann am besten in Frankfurt, Stuttgart, auf Tradegate sowie direkt in Kanada gehandelt werden. 