Beim Biotechnologie-Hersteller aus Mainz, der sich mit der Bekämpfung des Coronavirus beschäftigt, ist heute mal wieder nichts zu holen. Die Ungeduld der Anleger, dass endlich ein Durchbruch kommuniziert wird, wird immer deutlicher und zeigt sich auch am heutigen Montag wieder. Für das Unternehmen von CEO Ugur Sahin ist das also ein denkbar schlechter Start in die neue Woche!

Anleger-Tipp: Wann wird BioNTech endlich die Anleger vollständig überzeugen können und auf dem Aktienmarkt signifikante Fortschritte machen? Die Kursentwicklung ist weiterhin durchwachsen. Wann Sie hier mit großen Gewinnen rechnen können, entnehmen Sie unserem exklusiven Sonderreport. Einfach hier klicken.