IGP INGENIEUR AG VERSTÄRKT VORSTAND DURCH STEFAN EHGARTNER

Stefan Ehgartner ist seit 1992 in der Bau- und Immobilienbranche aktiv. In dieser Zeit hat er u.a. als Projektmanager die Entwicklung des Debis-Towers, des Sony Centers und des Towers der Deutschen Bahn am Berliner Potsdamer Platz begleitet. Zudem begleitete er im Projektmanagement internationale Vorhaben wie die Entwicklung des Gebäudes der Bank of America sowie der Hauptsitze von Morgan Stanley und Lehman Brothers in London (GB). Es folgten Stationen in Kopenhagen (DK), London (GB), Barcelona (ES), Madrid (ES) und Baku (AZ), wo Ehgartner ab 2004 bereits partnerschaftlich mit der IGP Gruppe zusammenarbeitete. Weitere Projekte unter Beteiligung von Ehgartner waren u.a. der Bau der Dubai Metro Stations - Red & Green Line (AE), das Konzerthaus in Kopenhagen (DK), das Jumeirah Hotel and Spa in Port de Sóller (ES), die Pariser Philharmonie (FR) sowie die Metro in Riad (SA).

ÜBER DIE IGP ADVANTAG AG

Die in Geldern ansässige IGP Advantag AG (ISIN: DE000A1EWVR2, WKN: A1EWVR), ist ein integrierter Infrastrukturdienstleister mit ausgeprägtem Spezialwissen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der AEC-Industrie (AEC: Architechture, Engineering and Construction). Das Dienstleistungsspektrum reicht von der Klärung planungs- oder baurechtlicher Sondersituationen über die Generalplanung und Projektsteuerung sowie die Durchführung und Bauleitung bis zur Objekt- und Qualitätsüberwachung sowie Inbetriebnahme. 1998 gegründet, verfügt die IGP-Gruppe über langjährige Erfahrung und beschäftigt heute mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiter.