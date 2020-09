---------------------------------------------------------------------------

Coreo AG setzt Wachstumskurs fort



* Erwerb einer voll vermieteten Logistikimmobilie in Haßloch

* ca. 10.000 m² Mietfläche, WALT > 3 Jahre sowie



* Erwerb eines Grundstücks mit Potenzial für Wohnbebauung in Wiesbaden

Frankfurt am Main - 28. September 2020 - Die Coreo AG hat im rheinland-pfälzischen Haßloch eine Logistikimmobilie erworben und setzt damit ihren Wachstumskurs fort. Das Objekt verfügt über eine Mietfläche von rund 10.000 m² sowie eine Grundstücksgröße von rund 25.000 m² und ist bis Mitte 2024 an einen namhaften Sportartikelhersteller vermietet. Inklusive der geplanten Investitionen in die technische Gebäudeausstattung wird sich das Gesamtinvestment auf EUR 3,4 Mio. belaufen. Nach Abschluss der Maßnahmen wird die Rendite ein unternehmenstypisches Niveau erreichen.

Darüber hinaus hat Coreo ein Grundstück von rund 12.000 m² in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden erworben. Das genaue Maß der Bebauung des im Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesenen Grundstücks wird im Rahmen eines B-Plan-Verfahrens definiert. Über die Höhe des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Der Übergang von Nutzen und Lasten für beide Objekte ist noch in 2020 vorgesehen.



Über die Coreo AG

Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussierter Bestandsimmobilien-entwickler. Das Immobilienportfolio aus Bestands- und Entwicklungs-objekten bildet das Fundament der drei Ertragssäulen, Vermietungs-, Verkaufs- und Bewertungsergebnis, des Unternehmens. Im Rahmen der wertschaffenden Wachstumsstrategie erfolgen Investitionen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf bevorzugt in Mittelzentren und mit einem Volumen von 5-20 Mio. Euro (sweet spot). Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios mit einem Volumen von 400 - 500 Mio. Euro innerhalb der nächsten Jahre mittels umsichtiger Entwicklung und dem Verkauf nicht strategischer Objekte.



Kontakt:

Coreo AG

Andrea Glaab

Investor Relations

Grüneburgweg 18

D-60322 Frankfurt a. M.

ir@coreo.de

T: +49 (0) 69-21 93 96-0



