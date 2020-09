Seite 2 ► Seite 1 von 4

München (ots) -- Um kleine und mittlere Verkaufspartner während der Corona-Krise und darüberhinaus zu stärken, investiert Amazon 85 Millionen Euro in spezielle Programmezum Prime Day und zur Weihnachtssaison- Ab heute erhalten Prime-Mitglieder, die bei Amazon.de bis zum 12. Oktober fürmindestens 10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittlerenVerkaufspartnern einkaufen, 10 Euro Guthaben zum Shopping am Prime Day- Prime-Mitglieder profitieren von besonders günstigen Preisen bei zahlreichenProdukten aus Kategorien wie Spielzeug, Elektronik, Fashion, Beauty,Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon Devices- Exklusiv zum Prime Day: Weltweit über eine Million Angebote von Top-Marken wieSamsung, Philips, Braun, Bosch, Oral-B, Sony, De'Longhi, Nintendo und LegoAmazon kündigt heute den diesjährigen Prime Day für Dienstag, den 13., undMittwoch, den 14. Oktober, an, der zahlreiche Angebote und Geschenkideen bietet.Prime-Mitglieder können sich auf mehr als eine Million Angebote aus allenKategorien freuen und dabei kräftig sparen. Der Prime Day 2020 startet amDienstag, den 13. Oktober, um 00:01 Uhr und endet am Mittwoch, den 14. Oktober,um 23:59 Uhr für Prime-Mitglieder in Deutschland, Österreich, den USA,Großbritannien, Spanien, Singapur, den Niederlanden, Mexiko, Luxemburg, Japan,Italien, Indien, Frankreich, China, Kanada, Belgien, Australien, den VereinigtenArabischen Emiraten und - neu in diesem Jahr - der Türkei und Brasilien.Prime-Mitglieder haben unter Amazon.de/primeday (http://www.amazon.de/primeday)exklusiven Zugriff auf zahlreiche Angebote und erste Geschenke für dieWeihnachtszeit wie unter anderem Spielzeug, Smart-TVs, Elektronik, Fashion,Beauty, Küchenzubehör, Einrichtung oder Amazon Devices. Kunden, die Prime nochnicht kennen, aber beim Prime Day dabei sein möchten, können sich unterAmazon.de/primeday (http://www.amazon.de/primeday) anmelden und den Service 30Tage lang gratis nutzen.Amazon verstärkt sein Engagement für kleine und mittlere Unternehmen, die amPrime Day mit der bisher größten Kleinunternehmerförderung unterstützt werden.Von heute an bis zum 12. Oktober erhalten Prime-Mitglieder, die für mindestens10 Euro Produkte von ausgewählten kleinen und mittleren lokalen Verkaufspartnernbei Amazon.de einkaufen, 10 Euro Guthaben, das sie am Prime Day einsetzenkönnen. Zum diesjährigen Prime Day und während der Weihnachtszeit unterstütztAmazon kleine und mittlere Unternehmen aus aller Welt mit über 85 Millionen Eurofür die Bewerbung ihrer Produkte. Obwohl dieses Jahr besonders herausforderndfür viele kleine und mittlere Unternehmen war, ermöglicht der Verkauf bei Amazon