AUTODOC investit des millions dans un nouvel entrepôt à Szczecin / Le commerce en ligne de pièces détachées pour automobiles double l'espace logistique à Szczecin (FOTO)

Szczecin (ots) - AUTODOC, le leader européen de la vente en ligne de pièces,

accessoires et équipements automobiles, a ouvert vendredi dernier son tout

nouveau centre logistique à Szczecin. Avec son nouveau bâtiment appelé " M13 ",

AUTODOC double l'espace de stockage qu'elle exploite à Szczecin pour atteindre

26 700 mètres carrés. Jusqu'à 800 emplois seront créés dans le nouvel entrepôt,

qui sera exploité de manière semi-automatique. Malgré la crise du coronavirus,

l'entreprise a besoin de toute urgence de capacités supplémentaires, a expliqué

Alexej Erdle, PDG d'AUTODOC, lors de la cérémonie d'ouverture. L'entreprise,

fondée il y a douze ans à Berlin, continue de se développer sans relâche. En

2019, AUTODOC a pu augmenter son chiffre d'affaires de 48 % pour atteindre près

de 615 millions d'euros ; une stratégie de croissance ambitieuse sera également

poursuivie pour les années à venir.



Succès pour Szczecin





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Avec son nouvel entrepôt, AUTODOC poursuit l'histoire d'une réussite de quatreans à Szczecin. Ce n'est qu'en 2018 qu'AUTODOC a ouvert son centre detransbordement local pour les pièces automobiles, accessoires et biens deconsommation à proximité immédiate de l'autoroute A6, dans le district deZalom-Kasztanowe. Aujourd'hui, près de 1600 employés et travailleurscontractuels y travaillent. Chaque jour, près de 75 000 produits sont déballéset reconditionnés, adressés et expédiés aux clients finaux. La capacité demanutention du nouvel entrepôt est nettement plus élevée grâce à lasemi-automatisation des processus. Alors que 25 000 commandes étaient auparavanttraitées quotidiennement, jusqu'à 61 000 commandes pourront être traitées àl'avenir.Le site de Szczecin s'est clairement établi comme le plus important sitelogistique d'AUTODOC avec des investissements totaux d'environ 11,0 millionsd'euros depuis son lancement. L'entreprise, fondée il y a douze ans à Berlin,continue d'exploiter un entrepôt dans le quartier berlinois de Lichtenberg ;cependant, les capacités maximales y ont été atteintes en raison du manqued'espace d'expansion. AUTODOC a besoin des entrepôts afin de pouvoir livrer lesmarchandises commandées par les clients en ligne dans les plus brefs délais. Lasociété s'appuie principalement sur la livraison " à la demande ". Les produitscommandés en ligne sont livrés à AUTODOC par les fabricants et envoyés au clientpresque immédiatement. Avec sa large gamme de 2,5 millions de produits, sesfaibles prix, son service à la clientèle supérieur à la moyenne et sa livraisonrapide, AUTODOC prend une part croissante du marché du commerce des piècesdétachées automobiles stationnaires.