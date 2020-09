Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - +++ Dennoch erneut positive Tendenz bei den Ergebnissen derHauptuntersuchungen +++ Bus sicheres Verkehrsmittel - auch in Corona-Zeiten +++Gesetzgeber gefragt: Digitale Assistenzsysteme müssen Teil der HU werden +++Fast jedem sechsten Omnibus (15,2 Prozent) konnte in den vergangenen zwei Jahrenwegen "erheblicher Mängel" bei der Hauptuntersuchung (HU) keine Plakettezugeteilt werden. Weitere 9,4 Prozent der untersuchten Busse haben "geringeMängel", die nicht zu einer Wiedervorführung beim TÜV führen. Mit einem Anteilvon 75,4 Prozent ist die große Mehrheit der Fahrzeuge "ohne Mängel" aufDeutschlands Straßen unterwegs. Das ist das Ergebnis des "TÜV Bus-Report 2020"."Trotz der beim TÜV monierten Mängel gehören Busse zu den sicherstenVerkehrsmitteln in Deutschland", sagte Richard Goebelt, Bereichsleiter Fahrzeug& Mobilität beim TÜV-Verband (VdTÜV), bei der Vorstellung des Bus-Reports. "Dieallermeisten Omnibusse sind technisch sehr gut in Schuss." Im Vergleich zumBus-Report 2018 ist technische Sicherheit der in Deutschland zugelassenenFahrzeuge nochmals gestiegen. Der Anteil der Busse mit geringen Mängeln sank um2,8 Prozentpunkte und ist zum ersten Mal unter die 10-Prozent-Marke gesunken.Die Quote mängelfreier Fahrzeuge erhöhte sich um 2,9 Punkte. Der Anteil derBusse, die wegen erheblicher Mängel bei der HU durchgefallen sind, bliebweitgehend gleich (minus 0,1 Punkt). "Der Bus ist auch in Corona-Zeiten einsicheres Verkehrsmittel", betonte Goebelt. Eine gute Klimatisierung, Trennwändefür die Busfahrer:innen, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln undregelmäßige Reinigungen in Kombination mit der Maskenpflicht reduzierten dasInfektionsrisiko in den Fahrzeugen.Für den Bus-Report 2020 sind rund 50.000 Hauptuntersuchungen ausgewertet worden,die von den Prüfer:innen der TÜV-Organisationen durchgeführt wurden. Anders alsbei Pkw müssen die so genannten Kraftomnibusse mit acht oder mehr Sitzplätzeneinmal pro Jahr zur HU. Zum Halbjahr kommt eine Sicherheitsprüfung hinzu, dienach drei Jahren sogar alle drei Monate stattfindet, sofern nicht die HUansteht. Das Durchschnittschalter der in Deutschland aktuell zugelassenenOmnibusse liegt bei 8,5 Jahren. Die am häufigsten beanstandeten Schwachpunktesind die Beleuchtung hinten bei 4,6 Prozent der untersuchten Busse sowieÖlverlust am Motor oder am Antrieb mit 4,9 Prozent. Austretendes Öl belastet dieUmwelt und ist gefährlich, weil es sich leicht entzünden und zu Motorbrändenführen kann.Mit dem Alter der Fahrzeuge steigen die Mängelquoten kräftig an. So liegt dieHU-Durchfallquote (erhebliche Mängel) bei den 9 Jahre alten Bussen bei 16,2