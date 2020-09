Der Stuttgarter Autobauer kann heute auf dem Aktienmarkt so richtig durchstarten. Diese Entwicklung dürfte mit einem Interview des früheren Konzernchefs Zetsche zusammenhängen, das eine richtungsweisende Wirkung hat. Und genau so reagiert eben auch der Kurs, der so richtig durch die Decke geht und Daimler in Richtung der 50 Euro katapultiert!

Man könnte meinen, dass diese Ankündigung von Zetsche eine Signalwirkung für das ganze Unternehmen hat. Denn Zetsche hat verkündet, nicht mehr Aufsichtsratschef sein zu wollen. Bei den Anlegern und in der öffentlichen Meinung kommt das besonders gut an, denn die Neuausrichtung des Unternehmens kann so hervorragend vorangetrieben werden. Das sieht auch der Kurs so!

Zetsches Aus bringt Daimler also enorm nach vorne. Sowohl strategisch als auch auf dem Finanzmarkt. Daimler kann heute enorme Erfolge feiern und legt einen Traumstart in die Woche hin! Der neue Kurswert beträgt somit 45,87 Euro und wird vorangetrieben durch ein starkes Plus von 1,68 Euro. Gegenüber dem Wert vor dem Wochenende ist das ein Aufschwung um 3,81 Prozent!

Fazit: Kann Daimler jetzt weiter die Verluste der Coronakrise aufholen und mächtig durchstarten? Und ist diese Lage eine gute Situation, um als Aktionär einzusteigen? Unsere Analyse können Sie hier einsehen.